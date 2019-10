Krajišnik: Srpska sloga i jedinstvo - garanti opstanka Srpske

Srpska sloga i jedinstvo temelji su i garanti opstanka Republike Srpske, poručio je prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik.

Povodom 28 godina od proglašenja Skupštine srpskog naroda BiH, Krajišnik je izjavio Srni da ima osjećaj kao da se taj istorijski događaj desio juče, te da su mu uspomene na te dane i dalje svježe.

"To je bio iznuđen potez koji su srpski poslanici u parlamentu BiH morali da urade, jer su u periodu od 14. do 17. oktobra 1991. godine bili preglasani u veoma važnom i vitalnom interesu za srpski narod, a to je bio pokušaj muslimanske strane da mimo Ustava ukida državu u kojoj smo živjeli, odnosno da bi se na neki način razbila Jugoslavija i formirala nova država BiH", prisjeća se Krajišnik.

Prema njegovim riječima, tada su postojala dva suprotstavljena mišljenja, odnosno stava.

S jedne strane, muslimansko-hrvatska koalicija željela je da razbije Jugoslaviju i formira BiH, pojašnjava Krajišnik, a s druge - srpska strana željela je da Jugoslavija opstane.

"Mi, Srbi, tražili smo da se nađe kompromisno rješenje koje bi zadovoljilo interese obje strane, ali nismo u tome uspjeli. Naprotiv, mimo Ustava, muslimansko-hrvatska koalicija preglasala je srpsku stranu, nakon čega smo poslali zahtjev da se vrati zakonitost u BiH, jer su oni praktično razbili Ustav, a i njihovi naredni potezi bili su neustavni", naveo je Krajišnik, koji je predsjednik Asocijacije stvaralaca Republike Srpske.

On je podsjetio da je zbog svega toga srpska strana 24. oktobra odlučila da se izdvoji u parlamentu BiH i proglasi Skupštinu srpskog naroda.

"Narodna skupština Republike Srpske u to vrijeme bila je na neki način tijelo koje je trebalo da zasjeda samo u vezi sa pitanjima kojima su ugroženi srpski nacionalni interesi. Normalno, situacija se mijenjala i mi smo tada na neki način bili dovođeni u zabludu, jer su nam govorili da je to samo zahtjev da BiH sa tadašnjom deklaracijom bude ravnopravna sa drugim narodima u pregovorima o ustrojstvu Jugoslavije, a što smo mi utvrdili da nije tačno", istakao je Krajišnik.

NJihov jedini cilj bio je, naglasio je on, da se BiH na neustavan način izvuče iz Jugoslavije.

Prema njegovim riječima, srpski predstavnici u vlasti na nivou BiH nisu imali drugi izbor nego da odgovore adekvatnom političkom reakcijom, odnosno proglase Skupštinu srpskog naroda u BiH.

"Nažalost, kada je podnesen zahtjev za međunarodnim priznanjem BiH tada je došlo do rata, koji je uslijedio nakon nelegalnog i neustavnog raspisivanja i sprovođenja referenduma u kome Srbi nisu učestvovali. Zbog toga je taj 24. oktobar jedan od najvažnijih datuma u istoriji Republike Srpske, mada ne mogu reći da je važniji od čina proglašenja Republike Srpske", rekao je Krajišnik, koji je bio prvi srpski član Predsjedništva BiH.

On je naveo da je pored svih političkih funkcija koje je obavljao u Srpskoj i na nivou BiH, uključujući i učešće u međunarodnim pregovorima o statusu Republike Srpske, ipak, emotivno najviše vezan za dužnost predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

"To je za mene sasvim prirodno i nadam se da to ne treba posebno da objašnjavam. Zato se uopšte ne osjećam srećnim zbog onoga što se danas dešava u Narodnoj skupštini Republike Srpske, jer se tu mnogi poslanici na pomalo nedostojanstven i nedoličan način obračunavaju jedni sa drugima, čak po cijenu i da je to štetno po srpski narod i Republiku, a sve sa željom da se prikupe jeftini politički poeni", ocijenio je Krajišnik.

On je sugerisao poslanicima da se argumentima bore za bolji položaj Republike Srpske i da izgrade mišljenje o neminovnom zajedničkom djelovanju aktuelne vlasti i opozicije kako na republičkom, tako i nivou BiH.

"To je potrebno zato što su nam jedinstvo i sloga danas neophodni, kao što su bili 1992. godine i kada je SDS na početku demokratskih promjena imao skoro apsolutnu vlast, ali tada je bilo mišljenje da je potrebnije da se izgradi jedinstvo i pomirenje između `bivših partizana i četnika` i da se složno odupremo svim nastojanjima da se srpskom narodu nameću neadekvatna i neprihvatljiva rješenja pa da Srbi ostanu bez države", rekao je Krajišnik.

Prema njegovim riječima, nije zadatak opozicije samo da kritikuje, već ona treba da predlaže rješenja i iznosi kritiku o negativnim pojavama i u svojim redovima, sve sa ciljem da srpskom narodu bude bolje, a ne samo nekoj od stranaka.