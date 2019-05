Krajišnik: Republika Srpska stvorena na žrtvi srpskog naroda

Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik rekao je da je Republika Srpska stvorena na žrtvi srpskog naroda, ali i Božjom voljom jer nije bilo lako izdržati sve napade na Srpsku.

Krajišnik je večeras na tribini u "Srpskoj kući" u Podgorici istakao da Republike Srpske ne bi bilo da nije bilo njenog prvog predsjednika Radovana Karadžića i Srpske demokratske stranke.

On je na tribini govorio o malo poznatim i presudnim događajima za stvaranje Republike Srpske.

"Vens-Ovenov plan nije predviđao postojanje Republike Srpske i zbog toga smo tada odbili prijedloge svjetskih moćnika, ali i naše braće iz Srbije i Crne Gore. Republika Srpska je nastala onda kada su muslimani odlučili da na svojoj sjednici proglase nezavisnu BiH, a mi nismo imali izbora nego da proglasimo svoju državu", rekao je Krajišnik.

On je podsjetio da su Srbi od 19. do 21. vijeka imali više ustanaka. "Čak četiri, a ovaj posljednji stvorio je srpsku državu Republiku Srpsku sa one strane Drine, što se prvi put desilo i zbog toga je moramo čuvati, iako je ona neuništiva", rekao je Krajišnik.

Krajišnik, koji je predsjednik Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske", rekao je da je "Srpska kuća" veleljepno zdanje, "dar srpskog naroda Podgorici, u kome se okupljaju Srbi i održavaju manifestacije".

On je istakao da je saradnja Asocijacije "Stvaraoci Republike Srpske" i Srpskog nacionalnog savjeta Podgorice rezultat susreta udruženja Srba iz regiona, podsjećajući na udruženja iz Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Albanije i Republike Srpske.

"Na tim susretima razmjenjujemo informacije i zauzimamo zajedničke stavove. Na jednoj od posljednjih sjednica zauzeli smo stav da se donese akt kojim se propisuje norma da sva naša djeca imaju jedan bukvar i zalažemo se za zaštitu ćirilice i povezivanje Srba regiona sa maticom Srbijom", rekao je Krajišnik.

On je izrazio zadovoljstvo činjenicom da Srbi koji žive van prostora bivše Jugoslavije gledaju na Srbiju, ali i Republiku Srpsku, kao na maticu.

Prvi predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić, koji se telefonskim putem uključio u tribinu iz Haga, rekao je da su Crna Gora i Srbija uvijek bili jedno i da je opasno igrati se identitetom.

On je poručio publici na tribini da ne brinu za Crnu Goru jer u njoj živi više Srba nego što se trenutno deklariše.

Akademsku tribinu organizovali su Srpski nacionalni savjet i Srpski informativno-kulturni centar "Sveti Sava".