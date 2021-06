Kovačević u Sarajevu nadmudrio Vukanovića

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević nadmudrio je poslanika u Narodna skupštine Republike Srpske Nebojšu Vukanovića tokom sinoćnjeg gostovanja u emisiji FTV-a "Plenum".



Za Kovačevićeve argumente, Vukanović nije pronalazio adekvatne odgovore, gotovo nikakve.

Na konstatacije portparola SNSD-a da je Vukanović čovjek koji odgovara Sarajevu, poslanik SDS-a nije imao odgovor.

"Nama je potpuno jasno zbog čega je gospodin Vukanović najpopularniji čovjek u sarajevskim medijima. A to je iz jednog jedinog razloga, da u Sarajevu kaže ono što Sarajevo želi da čuje. Vukanović je sredstvo političkog Sarajeva, za ostvarenje političkog cilja, a to je politička eliminacija Milorada Dodika, čovjeka koji je najpopularniji političar u Republici Srpskoj, čovjeka koji na izborima ubjedljivo dobija najveći broj glasova građana Republike Srpske i za kojeg sarajevski mediji kažu da vodi politiku stalnog jačanja pozicije i statusa Republike Srpske", rekao je Kovačević.

Tema sučeljavanja bila je i skandalozno ponašanje narodnog poslanika u Trebinju, kada je neovlaštenim snimanjem, galamom i prijetnjama dvojici tamošnjih sudija, narušio javni red i mir, zbog čega je priveden na informativni razgovor.

"Mi smo vidjeli dva čovjeka koji koriste redovnu pauzu. Svaki poslodavac je dužan da svom radniku omogući pravo na pauzu. Ne ometaju nikoga, ne smetaju nikome. Zatim imamo dolazak trećeg lica koji bez poziva dolazi i da neovlašteno snima ove ljude i počinje na njih da urla, galami i vrijeđa na javnom mjestu pred svim drugim ljudima. U svakoj drugoj situaciji, to ne bi bilo ništa drugo nego ometanje javnog reda i mira. Da li to sada znači da bilo koji stanovnik Republike Srpske sutra kada ode na svoju pauzu, mora da brine da će neko doći da ga neovlašteno snima i galami na njega? Navećemo primjer. Da se ovakav scenario recimo dogodio u Njemačkoj. Da su dvojica sudija sjedila i da je naišao poslanik iz Bundestaga, nezadovoljan presudom koju je donio neko od tih sudija i počeo neovlašteno da ih snima, da galami i vrijeđa, šta bi se dogodilo?", pitao je Kovačević.

U nedostatku činjenica, Vukanović je samo odgovorio da bi bili uhapšeni.

Kada je i sam shvatio da nema šta reći u odbranu svojih riječi Vukanović je počeo da galami. Na pitanje portparola SNDS-a, hoćete to i na mene da galamite, poslanik SDS-a je odgovorio:

"Naravno da ću da galamim, neću da galamim", kazao je Vukanović.

Navikli smo od gospodina Vukanovića da ovako, bez ikakvog argumenta, osnova, galami. Na izborima se pokazalo da mu većina naroda, građana Republike Srpske ne vjeruje. Ne znam kako je u Sarajevu s obzirom da tu ima povlašten status. I u ovoj emisiji smo gledali prilog od pet minuta o njemu. To je čovjek kojem se u sarajevskim medijima ne postavljaju pitanja koja se postavljaju svim drugim ljudima iz Republike Srpske. Za njega mora da se sačuva jedan poseban status, zato što je on sredstvo. Dokazi za to su što se njemu ne postavljaju pitanja šta je Deveti januar, Prvi mart, da li se u Srebrenici dogodio genocid, poručio je Radovan Kovačević.

Takođe, portparol SNDS-a odmah je reagovao i na sramnu Vukanovićevu izjavu, a gdje kaže da su i ponovoljeni izbori u Doboju, pokradeni, čime je na grub način uvrijedio sve građane Srpske.

"Prestanite da vrijeđate građane Republike Srpske. Pravili ste od Doboja grad slučaj, tvrdili ste ljudima da su učestvovali u prevarama, a jedino što ste dokazali da nije bilo prevara", istakao je Kovačević.

O mirnom razlazu, Kovačević je imao jasan stav, dok njegov oponent, nije.

"Sarajevo poziva na rat, Republika Srpska poziva na dijalog. Iz Sarajeva su ti koji zveckaju oružjem. Iz Sarajeva su ti koji vrijeđaju srpski narod, nazivaju lošim i porede nas sa nacističkim režimima. Mi tražimo dijalog i tu je naša platforma, Dejtonski sporazum. Dakle, poštovanje jedinog dokumenta koji je relevantan kada je u pitanju političkih život u BiH. Ukoliko ne budemo imali sagovornika, sigurno nećemo da trpimo i dozvolimo, da se ovakva praksa međunarodnih tutora, jednog dijela međunarodne zajednice i političkog Sarajeva, da nastavi u pravcu da Republike Srpske nestane, u tom slučaju naš odgovor će biti pravo naroda na samoopredjeljenje", smatra portparol SNSD-a.

Na ovo pitanje, Vukanović takođe nije imao odogovor.

Nakon emisije, društvene mreže su se usijale.

Lavina komentara podrške bila je upućena portparolu SNSD-a koji je u potpusnosti "nadigrao" svog oponenta.