Kovačević: Srpski narod neće živjeti po principima i zamislima Bošnjaka

Savjetnik srpskog člana Predsjedništva BiH Radovan Kovačević izjavio je da je činjenica da srpski narod u BiH ima mnogo veće pravo na samoodređenje svog statusa, kao konstitutivni narod, za razliku od jedne nacionalne manjine koja je došla na teritoriju Srbije.



"Ukoliko neko smatra da srpski narod treba da se pomiri s tim da neko oduzima dijelove Srbije, onda mora da prihvati i to da Srpska neće ostati dio BiH", naveo je Kovačević.

On je dodao da je to nešto što je Srpska rekla i da će i zvaničnim putem da se obrati Srbiji da to postane dio međunarodnog zvaničnog stava srpskog naroda.

Kovačević je rekao da ukoliko je svijet spreman da Kosovo i Metohija ostanu sastavni dio Srbije, onda je i Srpska spremna da ostane unutar BiH i to dejtonske BiH na koju je pristala.

On je naglasio da je Republika Srpska dovoljno samosvjesna i snažna da ide svojim putem i to će sigurno uraditi, a ne da živi po principima koje izaberu i nametnu Bošnjaci.

Govoreći o jučerašnjoj posjeti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Srpskoj i i negativnim reagovanjima iz FBiH i dijela međunarodne zajednice, Kovačević je za RTRS izjavio da ga to uopšte ne čudi i da OHR konstantno nastupa kao portparol bošnjačke politike.

"Republika Srpska je, za njihovu informaciju, nastala prije rata, u ratu je odbranjena i sve vrijeme trajanja rata učestvovala je kao strana u pregovorima na međunarodnom nivou. Srpska je zvanično u Dejtonu i Parizu dobila i međunarodnu verifikaciju svog statusa", pojasnio je Kovačević.

On je poručio da sve te laži koje oni ponavljaju, pa kada ih ponove i hiljadu puta ili milion, neće postati istina.

"Da je Republika Srpska, kako oni tvrde, nastala Dejtonskim sporazuma onda bi tek tada morala da usvaja svoje simbole, da gradi svoj pravni poredak i svoje institucije. Republika Srpska nije imala potrebu za tim s obzirom da je imala već svoje institucije i svoj pravni poredak, a jedini koji je to morao da radi jeste BiH", konstatovao je Kovačević.

On je naglasio da je BiH morala da usvaja simbole, koje ni dan danas nema jer nema ko da ih usvoji, osim ovih šaljivih koji su nametnuti, i sve što je urađeno što se tiče BiH uglavnom je urađeno pravnim nasiljem određenih međunarodnih mešetara.

"Onog trenutka kada je potpisan Dejtonski sporazum, zastava Republike Srpske koja je usvojena još 1992. godine ostala je ista, a i danas je zvanična zastava i vijori se na svim institucijama, dok neko danas kada nosi zastavu takozvane RBiH on istupa mimo zakona i policija ga hapsi u Republici Srpskoj. To jasno govori šta je nastalo 1992. a šta 1995. godine", istakao je Kovačević.

On je rekao da je od juče čuo toliko odvratnih komentara iz FBIH, a posebno DF-a poput onoga da je "Republika Srpska posljedica genocida".

"I mi bismo često rekali da je DF Željka Komšića posljedica moždanog udara ali smo svjesni da su oni samo posljedica politike prevare bošnjačkog naroda upakovan u celofan lažnog multietničkog i građanskog društva koji treba da funkcioniše po principu šta Bošnjaci izaberu i nametnu drugima da tako živimo", istakao je Kovačević, ponovivši da Republika Srpska tako sigurno neće živjeti.