Kovačević: Srpska će naći način da zaštiti građane od neodgovorne vlasti u FBiH

Ukidanje mjera policijskog časa i lokalnog karantina, stvaraju probleme i građanima Republike Srpske, ali portparol SNSD-a, Radovan Kovačević, poručuje da će Srpska naćin dačin da zaštiti svoje građane od neodgovorne vlasti u FBiH.

"Prvenstveno možemo da kažemo da je to neodgovorno ponašanje vlasti u FBiH, mimo mjera koje preporučuje SZO i poručuju svi zdravstveni stručnjaci. Sve vrijeme vidimo da unutar FBiH vlada jedna potpuna konfuzija, neorganizacija, da taj njihov sistom uređenja ne daje rezultate. Oni ne znaju da se nose sa bilo kakvom krizom. Tako i u ovom slučaju vidimo da su ljudi iz strukle rekli da oni nisu dali takve preporuke, nego da su oni dali preporuke da se poštuju preporuku SZO, ili u prenesenom značenj, da se ponašaju odgovorno, stručno i profesionalno ponaša Republika Srpska, kaže potparol SNSD-a, Radovan Kovačević i dodaje da je Srpska u regionu počela prva da uvodi restriktivnije mjere", kaže Kovačević.

Odluku Štaba za vanredne situacije nije podržalo ni Federalno ministarstvo na čelu sa Vjekoslavom Mandićem. Oni kažu da trebalo postepeno ublažavati mjere uvedene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona, ne odmah ukinuti policijski čas.

"Kada smo uveli te mjere odmah smo uputili dopis FBiH, ali i našem gradonačelniku Siniši Miliću u Brčko Distriktu, da i oni uvedu iste mjere kako bi bilo lakše kontrolisati ovu situaciju u BiH".

Ono što je važno, Republika Srpska će naći način kako da zaštiti svoje građane od ovako apsolutno neodgovornog ponašanja vlasti u FBiH, ističe Kovačević.

Ono što je važno, Republika Srpska će naći način kako da zaštiti svoje građane od ovako apsolutno neodgovornog ponašanja vlasti u FBiH, ističe Kovačević.

"Razumijemo naše građane kojima je dosta određenih mjera, maski, karantina, ali moramo shvatiti da se ovo ne radi radi bilo čijih političkih interesa, nego se radi nego se radi upravo zbog toga da bi zaštitili svoje građane, da se bavimo zaštitom. Bavimo se zaštitom naše privrede, naših radnika koji trenutno ono što je bitno u Srpskoj, nisu ostali bez svojih poslova. To je prioritet prioriteta, da naši ljudi nastavljaju da primaju plate bez obzira da rade ili ne rade. Da svi oni ljudi koji su pogođeni ovim mjerama, da nađemo način da oni ne trpe velike štete, već da zajedno svi kao društvo iznesemo to na jedan ozbiljan i odgovoran način. Za razliku od FBiH, Republika Srpska će to sigurno uspjeti", kaže Kovačević.

Kovačević apeluje građane da se pridržavaju mjera Republike Srpske, jer je Republika Srpska koja brine o svojim građanima i radi to na jedan odgovoran i ozbiljan način za razliku od FBiH. Ne želimo ništa loše FBiH, ali ovo nije način kako do toga dobrog doći. Ali Kovačević napominje da će Republika Srpska naći način kako da zaštiti građane od neodgovornog ponašanja vlasti FBiH.