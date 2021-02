Kovačević: SNSD najdominantniji i prvi izbor građana

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) je najdominantnija politička partija, odnosno prvi izbor građana u Republici Srpskoj, što su potvrdili i isti rezultati ostvareni 15. novembra i na ponovljenim izborima u Doboju i Srebrenici, rekao je portparol ove stranke Radovan Kovačević.

"Nadao sam se da će danas biti prilike da polemišem sa predstavnicima opozicije koji su slavodobitno najavljivali da će imati dobar rezultat u Doboju. Međutim, dan poslije izbora - svi junaci nikom ponikoše", rekao je Kovačević za ATV.

Kovačević očekuje da oni koji su proizveli cijelu situaciju u vezi sa ponavljanjem izbora u Doboju i Srebrenici, a to su ljudi iz Centralne izborne komisije (CIK) koje je izabrala SDA, Demokratski front Željka Komšića i iz SDS-a i PDP-a, snose odgovornost za troškove koje su napravili u ove dvije lokalne zajednice.

"Treba da snose odgovornost i za to što su neke ljude optužili da su kriminalci, prevaranti, a da se na kraju ispostavilo, sa svim njihovim supervizorima, posmatračima, koji samo što nisu dolazili sa Aljaske, da je mišljenje građana Srebrenice i Doboja, onakvo kakvo je iskazano 15. novembra", naveo je Kovačević.

On je naglasio da je opozicija na nezakonit način preuzela CIK BiH i poništila izbore u Doboju i Srebrenici, da bi potom poslala suprevizore iz CIK-a i posmatrače iz cijele Republike Srpske, ali uzalud.

"Sve je ovo bilo uzalud, jer su građani Doboja slobodno glasali za Borisa Jerinića i SNSD. Opozicija je govorila o prevari SNSD-a u Doboju i Srebrenici, što naravno nije tačno. SNSD je pozivao građane da glasaju slobodno i govorili smo o projektima koje smo realizovali", dodao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, opozicija je bila protiv Gradskog odbora SNSD-a u Doboju, a sada se vidi da kompletna opozicija ima dva odbornika u novom sazivu Skupštine grada, a SNSD sedam.

"SDS u Doboju nema odbornika, a u Banjaluci ima jednog koji, prema nekim navodima, želi da ih napusti i to je snaga koju ima opozicija u Srpskoj", kaže Kovačević.

On je naveo da je poništavanje izbora Doboj koštalo 600.000 KM, a time je i građanima poručeno da su dio neke manipulacije.

"Opozicija je podigla rezultat u Doboju za manje od 2.000 glasova što govori o njihovoj snazi. SNSD je zadržao svoj rezultat, kao i Jerinić koji je osvojio više od 70 odsto glasova, te stranačka lista čiji je nosilac Sanja Vulić, jer smo dogovorili da se ne glasa više za kandidate, nego za stranku", rekao je Kovačević.

Komentarišući izbore u Srebrenici, Kovačević je rekao da kompletna zavjera CIK BiH nije urodila plodom i da sada treba utvrditi ko će za to snositi odgovornost.

On kaže da su članovi SDS-a i PDP-a koji žive u Srebrenici iskreno željeli da

kandidat koalicije "Zajedno za Srebrenicu"Mladen Grujičić bude načelnik ove opštine, ali da je za to izostala podrška rukovodstva ovih stranaka.

"LJudi koji žive u Sarajevu, Tuzli, nastavljaju da manipulišu Srebrenicom. NJih ona ne zanima u bilo kojem kontekstu, osim u kontekstu političke manipulacije, i to je loše za sve ljude koji žive u ovom gradu", rekao je Kovačević.

On je naglasio da Srebrenica ima određenu specifičnu težinu i kada je u pitanju bošnjački narod, ali da ovo nije način na koji se takve stvari rješavaju jer ta opština mora dobiti priliku da živi.

"Toliko godina poslije rata ljudi u Srebrenici, nebitno da li su Srbi, Bošnjaci, žive zajedno i treba da žive zajedno i svi zajedno treba da vodimo brigu o tome kako da oni žive bolje", smatra Kovačević.

On je ocijenio da je Grujičić pravo rješenje i čovjek koji podjednako brine i o Srbima i Bošnjacima i svim drugom ljudima koji žive u Srebrenici, što je i suština.

"Dajte da o Srebrenici počnemo da pričamo iz konteksta novih radnih mjesta, novih prilika za mlade ljude koji žive u Srebrenici, iz konteksta da postoje ljudi koji se vraćaju, nebitno da li su Bošnjaci, Srbi, da li su otišli za vrijeme rata ili su zbog životnih neprilika otišli poslije rata", kaže Kovačević.

Govoreći o najavi visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da bi mogao da nametne zakon o zabrani negiranja genocida, Kovačević je ocijenio da je to apsolutno nedopustivo jer nema nikakvo pravo, ni nadležnosti da predlaže, a pogotovo da nameće bilo kakve zakone.

On je rekao da u Republici Srpskoj to niko neće poštovati, da će to za Srpsku biti ništavno, a takve najave mogu samo da doprinesu jačanju nemira, tenzija, podjela u BiH.

Kovačević je podsjetio da Srpska poštuje sve što je u skladu sa zakonom i Dejtonskim sporazumom, a visoki predstavnik je zadužen samo za civilni aspekt sprovođenja tog sporazuma.

On kaže da je potpuno probušen balon međunarodne zajednice koja želi u BiH da nameće rješenja jer su se okolnosti promijenile, te ojačala uloga Rusije i Kine.

