Kovačević: Smeće koje opozicija baca vratiće im se kao bumerang

Način na koji kandidat Saveza za promjene /SzP/ Vukota Govedarica vodi svoju kampanju je potez političkog očajnika, a smeće koje opozicija baca vratiće im se kao bumerang, ocijenio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Zahvalni smo mu što se sam bacio na dno, pa nismo morali mi da ga gurnemo. Samo smo ga isprovocirali da to uradi što prije i saopšti javnosti svoj famozni plan na kojem on gradi svoju predsjedničku kampanju. Ovim gadostima treba dodati i to da su mjesecima širili konstrukcije o navodnoj umiješanosti članova porodice premijera Željke Cvijanović u smrt Davida Dragičevića, a kad je to propalo, otišli su na druge teme. I sve što su radili do sada bilo je usmjereno samo na njenu ličnu diskreditaciju, ali im nije uspjelo", istakao je Kovačević.

Nažalost, kaže on, zbog takvog odnosa građani Republike Srpske nisu uspjeli čuti ništa pametno od opozicije, šta bi oni to radili za te iste građane, a nemaju se čime pohvaliti ni tokom svoje vlasti u Sarajevu.

"Pet i po godina kao premijer, u teškim uslovima, i pod blokadom istih tih partija i istog tog Vukote Govedarice, Željka Cvijanović uspjela je povećavati plate, penzije, socijalna davanja i investirati širom Republike Srpske. To ćemo nastaviti i u narednom mandatu, a da to građani od nas i očekuju, vidi se po podršci koju uživa SNSD, po posjećenosti i energiji koja vlada na našim tribinama", naglasio je Kovačević.

On je rekao da SNSD ide dalje, nastavlja sa jačanjem Republike Srpske i njenih institucija.

"Smeće koje opozicija baca, njima će se vratiti kao bumerang, kako je to i do sada bilo", poručio je Kovačević.