Kovačević: Šarović i SDS su piromani koji se predstavljaju kao vatrogasci, a NATO put je zaustavio Dodik

Izjave Mirka Šarovića i SDS o odnosu prema NATO bi da nisu tragične bile smiješne i zvuče kao da se piroman lažno predstavlja kako je u stvari vatrogasac, izjavio je portparol SNSD Radovan Kovačević.

Suština je u tome da je SDS, uz PDP, jedina politička stranka u Republici Srpskoj koja je glasala za NATO, a nikada protiv NATO. Moramo podsjetiti javnost u Republici Srpskoj da je 2005. godine, za vrijeme vlasti PDP, u Narodnoj skupštini usvojena Deklaracija o strateškom opredjeljenju Republike Srpske u sistemu odbrane BiH u kojoj je jasno definisano da je strateški cilj i BiH i Republike Srpske integracija u NATO, podsjetio je Kovačević.

On je naveo da je kasnije u zajedničkim institucijama BiH, tadašnji član Predsjedništva BiH Borislav Paravac, koji je dolazio iz SDS, zvanično na Predsjedništvu i u institucijama BiH postavio NATO integracije kao najviši spoljnopolitički prioritete BiH.

– To je istina i to su činjenice. Moram da budem do kraja iskren i da kažem da su i poslanici SNSD, tada kao predstavnici opozicije, podržali tu deklaraciju i da su kasnije predstavnici Republike Srpske koji su dolazili iz SNSD u zajedničkim institucijama BiH poštovali tu deklaraciju Narodne skupštine iz 2005. godine – rekao je Kovačević.

On je naveo da je tako bilo sve do 2017. godine kada je Narodna skupština Republike Srpske usvojila Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka Republike Srpske i proglašenju vojne neutralnosti, za koju su tada glasali poslanici SNSD i svih vladajućih stranaka iz Republike Srpske, za razliku od poslanika SDS i PDP koji su tada napustili parlament Srpske, jer kako kaže, “nisu smjeli ni da glasaju o tome iz straha od svojih stranih mentora i tutora”.

U tom smislu, istakao je Kovačević, potpuno je licemjerno slušati Mirka Šarovića o tome da su on ili SDS za vojnu neutralnost, s obzirom na to da su uvijek glasali za NATO integracije, a da su “pobjegli iz sale Narodne skupštine kada su imali priliku da glasaju o vojnoj neutralnosti”.

Kovačević je ocijenio da je veoma bitno podsjetiti da za četiri godine, koliko su predstavnici SDS i PDP sjedili u Savjetu mnistara, nikada nisu smjeli da stave na dnevni red ANP i glasaju protiv njega i time jasno pokažu kakav je njihov odnos prema tom pitanju.

Naprotiv, istakao je portparol SNSD, ono što su oni uradili jeste da je (tadašnji član Predsjedništva BiH) Mladen Ivanić u Stretegiji spoljne politike BiH, poslije usvajanja Rezolucije o proglašenju vojne neutralnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske, rekao da su MAP i ANP dio konsenzusa u BiH i strateški cilj BiH.

– Sve to je na sreću zaustavio Milorad Dodik koji je MAP i ANP zauvijek poslao u prošlost i usvojio dokument kojim je odnose BiH i NATO u potpunosti preformulisao i sveo ih isključivo na saradnju i jasno definisao da se put BiH prema NATO više ne prejudicira, te da bi za eventualno članstvo BiH u NATO morala biti potrebna neka nova odluka Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucija BiH – naglasio je Kovačević.