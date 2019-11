Kovačević: Šarović i SDA ignorišu izbornu volju građana Srpske

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović, koji je izbor građana Republike Srpske nazvao "potencijalno najgorom vlašću u BiH", otvoreno i jasno je pokazao šta misli o biračima u Srpskoj i njihovoj izbornoj volji, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"S obzirom na to da je situaciju u kojoj samo on treba da napusti Savjet ministara, a da dođu oni koji su izbor građana Republike Srpske nazvao potencijalnom najgorom vlašću u istoriji BiH, Mirko Šarović je sve rekao šta misli o građanima Republike Srpske i pokazao koliko drži do njihovog mišljenja i izborne volje birača, a na taj način i do same Republike Srpske", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, Šarović je do kraja razotkrio svoje namjere kada je rekao da će ovakva situacija, najvjerovatnije, ostati sve do narednih opštih izbora.

"To je upravo to što on i SDA priželjkuju - da se u potpunosti izignoriše izborna volja građana Republike Srpske i da Šarović, iako su mu građani na izborima poručili da ga ne žele na bilo kakvoj poziciji, bude taj koji će nastaviti lažno da se predstavlja da navodno radi u ime Republike Srpske, a ustvari samo radi na njenu i štetu njenih građana", istakao je Kovačević.

Kada već govori o najgoroj vlasti u istoriji BiH, Kovačević je poručio Šaroviću da je to definitivno bilo u proteklom mandatu kada su u vlasti na nivou BiH učestvovali SDS i PDP.

"Mi bismo voljeli da su napravili bilo kakav rezultat za Republiku Srpsku, međutim rezultati su izostali. I što je bilo rezultata njihovog rada, bili su direktno usmjereni protiv Republike Srpske i njenih građana, a najsvježiji primjer je njegov glas za usvajanje izvještaja Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH koja je donijela brojne negativne odluke po sistem visokog obrazovanja u Srpskoj", konstatovao je Kovačević.

On je podsjetio i na učešće srpskih ministara u proteklom mandata u kampanjama u kojima je Srpska njihovim lažnim optužbama prikazivana na najgori mogući način, na njihovo potpuno ignorisanje institucija Srpske, uključujući Narodnu skupštinu i Vladu Srpske.

"Oni su definitivno najgora vlast u istoriji Republike Srpske i BiH, koja je nanijela najviše štete Republici Srpskoj kako na domaćem tako i na međunarodnom terenu. To potvrđuju i protekli izbori kada su građani prepoznali njihove štetne poteze i pokazali šta misle o mandatu SDS-a i PDP-a na nivou BiH kada su, iako gubitnici, i tada prihvatili pozicije koje uzurpiraju evo već petu godinu", naveo je Kovačević.

On je dodao da su građani Srpske kako na pretpošlim, tako i na prošlim izborima Šarovića poslali u političku penziju.

"S toga mu poručujemo da bi mu najbolje bilo, kada se već bavi bajkama i basnama, da se posveti i njihovom čitanju, a nas, koji smo rezultat izborne volje građana Srpske, treba da ostavi da radimo, jer su birači prozreli njegove bajke, kao i njegov panični strah od brojnih predmeta koji se nalaze u ladicama Tužilaštava BiH a koji se tiču njega i njegove prošlosti", istakao je portparol SNSD-a.

Govoreći o takozvanom odblokiranju parlamenta BiH, kojeg Šarović toliko potencira, Kovačević je rekao da ga mora podsjetiti da je posao parlamenta, kao u svim normalnih zemljama, da prvo izabere izvršnu vlast u skladu sa zastupljenošću naroda u parlamentu a onda da nastavi da radi sve ostale poslove.

"SNSD tu nikada nije bio problem niti će biti. Što se nas tiče taj posao je mogao biti završen još prije godinu dana", zaključio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.