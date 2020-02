Kovačević rekao da Govedarica obmanjuje i laže

Portparol SNSD Radovan Kovačević rekao je Srni da srpski član Predsjedništva Milorad Dodik nije u posljednje vrijeme razgovarao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem, te da on, SNSD i rukovodstvo Srpske svoje odluke donose u skladu sa državnim i nacionalnim interesima Srpske, a ne na osnovu želja.

Povodom izjave visokog funkcionera SDS Vukote Govedarice da je Đukanović Dodika upozorio da će svim poslanicima njegove stranke i njemu lično biti zabranjen ulazak u Crnu Goru ako Narodna skupština Republike Srpske usvoji deklaraciju o položaju Srba u Crnoj Gori, Kovačević je rekao da Dodik nikada ne bi sa bilo kim pristao da razgovara o takvoj temi.

– Dodik, SNSD i rukovodstvo Srpske svoje odluke donose na osnovu državnih i nacionalnih interesa Republike Srpske, a ne na osnovu bilo čijih želja, prohtjeva ili zahtjeva – rekao je Kovačević.

On je dodao da najbolji odgovor na cijelu priču, odnosno laž i podvalu Govedarice jeste činjenica da je Dodik iskoristio mogućnost vitalnog entitetskog interesa prilikom glasanja u Predsjedništvu BiH.

– U najskorijem roku Narodna skupština Republike Srpske će da se izjasni o tom pitanju i da obori odluku Predsjedništva o posjeti Đukanovića u ovom trenutku, za koji mi smatramo da nije najadekvatniji da bi se takva posjeta dogodila, s obzirom na kompletnu situaciju u Crnoj Gori i na ugroženost Srpske pravoslavne crkve, ali i srpskog naroda u Crnoj Gori – rekao je Kovačević.

On je rekao da se osjeća pomalo smiješno demantujući Govedaricu, kojeg bi najbolje bilo opisati na način da je on lažni car Šćepan Mali, s obzirom na to da je riječ o čovjeku koji je bio spreman čak i da laže da je predsjednik Republike, iako su već bili objavljeni zvanični izborni rezultati koji su jasno ukazali da je on ubjedljivo izgubio na izborima od aktuelnog predsjednika Srpske Željke Cvijanović.