Kovačević: Opoziciji najbolje da se poslije izbora povuče

Portparol SNSD-a Radovan Kovačević rekao je danas da jedinu obnovu koju može provesti aktuelna opozicija u Republici Srpskoj poslije izbora jeste obnova opozicije, i to tako da se poslije 7. oktobra povuku.

"Poslije izbora oni će opet ostati opozicija i najbolje što će moći da urade jeste da se povuku i tako naprave okolnosti za stvaranje jedne realne, normalne i patriotske opozicije koja će biti koristan i korektivan faktor za našu vlast u Srpskoj od koje će svi imati koristi", istakao je Kovačević.

Komentarišući izjavu potpredsjednika SDS-a Aleksandre Pandurević da Vlada Republike Srpske kupuje socijalni mir megalomanskim zaduženjima, Kovačević je rekao da te njene navode demantuje istina i činjenice.

"Pandurevićeva je neobaviještena. Istina je da je zaduženost u Republici Srpskoj na nivou nekih 40 odsto bruto domaćeg proizvoda i to predstavlja najnižu zaduženost od bilo koje zemlje u regionu. I to nije nikakva bajka SNSD-a, već je to činjenica", rekao je Kovačević.

Podsjetivši da je opozicija godinama najavljivala finansijski slom Srpske, te da neće biti isplaćivane plate i penzije, Kovačević je rekao da je realnost da je u u Srpskoj došlo do povećanja plata, penzija i socijalnih davanja.

On je istakao da je vlast svjesna da stanje u Republici Srpskoj nije idealno i da zbog toga kontinuirano radi na podizanju standarda za sve građane Srpske.

Kada je riječ o prodaji "Telekoma" i navodima Pandurevićeve da je Srpska prodala tako značajan resurs, Kovačević je podsjetio da je 40 odsto tog novca utrošeno na projekte širom Republike koje su kandidovale lokalne zajednice kroz svoje razvojne programe, dok je 51 odsto tog novca kapital Srpske koji se plasira putem IRB-a i kojim se podstiču mnogi razvojni, stambeni i poljoprivredni programi.