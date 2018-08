Kovačević: Opozicija pokazala frustriranost Dodikom

Izjavom Mirka Šarovića da predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik "ne spada u normalne ljude", opozicija je na krajnje neprimjeren način prešla i posljednju granicu iole prihvatljivog javnog govora i potpuno ogoljeno pokazala koliku frustraciju imaju od čovjeka koji ih u kontinuitetu pobjeđuje na svim izborima u posljednjih 12 godina, izjavio je Srni portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Nigdje u svijetu se na taj način ne govori o predsjedniku države, i to o predsjedniku koji je prvi u istoriji Republike Srpske dva puta demokratskom voljom većine izabran da vrši tu funkciju. To je uvreda za sve ljude koji su za njega glasali, ali i za cijelu Republiku Srpsku koju upravo on predstavlja", istakao je Kovačević.

On je konstatovao da "takav rječnik i takvo sramno vrijeđanje predsjednika države sebi mogu dozvoliti samo oni koji ne žele apsolutno ništa dobro Republici Srpskoj".

"Razumijem da moraju opravdati ogromne 'sarajevske' plate za koje očigledno ništa osim omalovažavanja Srpske ne trebaju raditi, ali bi barem neka granica i neko poštovanje prema Republici iz koje dolaze i ljudima koji je vode trebalo postojati", rekao je Kovačević.

Očigledno je da je činjenica da stranke Saveza za promjene već 12 godina u kontinuitetu gube sve izbore, kod njihovog rukovodstva stvorila ozbiljnu frustraciju koja se u posljednje vrijeme manifestuje kao zabrinjavajuća mržnja prema svim predstavnicima vladajuće strukture.

"Takva vrsta političke mržnje može izazvati ozbiljne posljedice i u krajnjem slučaju uzrokovati nasilje i želju da, ukoliko već ne mogu demokratski i putem izbora doći do vlasti, da to onda pokušaju uraditi na ulici. Mi zajedno, zarad interesa Republike Srpske i svih njenih građana, moramo pobijediti tu vrstu političke mržnje i nastaviti da pokušavamo postići konsenzus barem oko ključnih nacionalnih pitanja", poručio je Kovačević.

Sljedeću priliku da svi zajedno povučemo značajan potez u tom pravcu, kaže on, imaćemo već sljedeće sedmice kada će na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske biti izvještaj o događajima u Srebrenici 1995. godine, čijim povlačenjem bismo onemogućili progon preko 22.000 bivših pripadnika Vojske Republike Srpske.