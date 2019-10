Kovačević: Ogoljene frustracije vječnih izbornih gubitnika

Sramni i nekulturni napad predsjednika PDP-a Branislava Borenovića na predsjednika SNSD-a i srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika ogolio je sve frustracije i komplekse vječnih i doživotnih izbornih gubitnika, ali i dodatno potvrdio da je sve što je Dodik rekao o njima apsolutno tačno, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Ako se pažljivo pročita Borenovićeva izjava, jasno se vidi da je on stilom, rječnikom i odnosom prema Dodiku kao legitimnom predstavniku srpskog naroda i Republike Srpske stao rame uz rame sa /hrvatskim članom Predsjedništva BiH/ Željkom Komšićem koji na isti način napada predsjednika Dodika. Kako drugačije protumačiti taj nivo nekulture u kojem neko upotrebljava izraze potput 'šizofrena politika' ili 'šapama prigrabiti'. Naš narod je to najbolje opisao time da riječi više govore o onome ko govori, nego onome o kome govori", naglasio je Kovačević.

On je upitao Borenovića šta je "slagao Dodik u svojim istupima u javnosti".

"Da li je možda laž da je /počasni predsjednik PDP-a/ Mladen Ivanić glasao za strategiju spoljne politike BiH u kojoj je pisalo da je NATO prioritet, iako je prije toga u Narodnoj skupštini Republike Srpske odlučeno da Srpska želi da bude vojno neutralna. Nije laž, to je činjenica", istakao je Kovačević u izjavi za Srnu.

On je upitao da li je možda laž i da je Igor Crnadak kao ministar inostranih poslova u Savjetu ministara bio saučesnik u lažnoj međunarodnoj kampanji u kojoj je Republika Srpska optuživana da formira paravojne formacije i da će izazvati ratne sukobe ili još konkretnije kada je odgovor SNSD-a na političke ucjene SDA nazvao proglašenjem rata.

"Ni to nisu laži, već notorne činjenice. Ili je možda laž to da je Ivanić, ulizujući se SDA u nadi da će ostati njihovo pastorče, bio predavač na njihovoj političkoj akademiji gdje je rekao da je on lično zaslužan za prenos svih značajnih nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH. Ni to nije laž, već činjenica", istakao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da su građani Srpske sve to itekako prepoznali i to jasno ispoljili na izborima, te da to još jednom potvrđuje da su Borenovićeve manipulacije uzaludne.

"Borenović i PDP već 13 godina u kontinuitetu i u Srpskoj i u inostranstvu pokušavaju da Republiku Srpsku predstave kao najcrnje mjesto na zemaljskoj kugli na kojem apsolutno ništa ne valja. Jedini rezultat toga je da oni u kontinuitetu gube izbore. I mi smo svjesni da u Srpskoj nije sve dobro, ali je činjenica da su oni, opozicija, najlošiji dio Republike Srpske", istakao je Kovačević.

On je dodao da je očigledno da PDP i opozicija nikako ne mogu da prežale to što nije uspio njihov dogovor sa SDA i što ta stranka, ipak, nije podržala Ivanića za delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pa je on danas prvi put poslije 20 godina, u skladu sa izbornom voljom građana Srpske, bez bilo kakve političke funkcije.

"To najbolje govori o tome kako su oni vodili politiku u posljednje četiri godine", zaključio je Kovačević.