Kovačević: Netačna informacija da će Kondić biti na čelu "Puteva", to se nije ni razmatralo

Nakon što su se u medijima pojavile informacije da će Saša Кondić, kadar Socijalističke partije Srpske, biti imenovan za novog direktora JP Putevi Republike Srpske, oglasio se portparol SNSD-a Radovan Kovačević koji je demantovao te navode.

"U pitanju je netačna informacija, takvo nešto uopšte nije bilo na dnevnom redu, niti se na bilo kojem nivou razgovaralo o tome i do tako nečega neće doći", rekao je Kovačević.

On kaže da je u ovom javnom preduzeću trenutno radi na stabilizaciji, te da promjene nisu planirane.

"U JP "Putevi Srpske" nedavno je imenovan novi v.d direktora preduzeća i poslije jednog turbulentnog perioda sada se radi na stabilizaciji preduzeća i to je jedan period koji će trajati i to je nešto primarno kada je u pitanju to preduzeće. Bilo kakve promjene nisu na dnevnom redu i neće biti u skorije vrijeme", kaže Kovačević za ATV.

Bivši v.d direktora Nenad Nešić podnio ostavku na tu funkciju iz zdravstvenih razloga.