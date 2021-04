Kovačević: Ko priča o ratu, taj ga i priziva, Srpska želi dejtonsku BiH

Savjetnik srpskog člana i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Radovan Kovačević rekao je da ko god govori o ratu u BiH taj ga i priziva, a da narod Republike Srpske želi samo uvažavanje konstitutivnosti, te da je platforma Srpske izvorni Dejtonski sporazum.

- Mi nismo za rat ni u kakvoj opciji i nismo nikakvi avanturisti. Sve što tražimo, 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, jeste uvažavanje Republike Srpske - naglasio je Kovačević.

On je rekao da je najveći problem to što je neko građane Republike Srpske nazvao "genocidašima", ocijenivši da je to nešto najstrašnije što može da se čuje.

- Moje mišljenje je da bilo kome ko koristi takav izraz i termine treba zabraniti dolazak na teritoriju Republike Srpske - rekao je Kovačević za BHRT.

Prema njegovim riječima, govoriti o ratu u BiH, 25 godina nakon krvavog građanskog rata, zaslužuje svaku moguću osudu.

Kovačević je poziv koji je SDA uputila Savjetu za implementaciju mira /PIK/ da uvedu sankcije srpskom članu i predsjedavajućem Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku, nazvao sramotnim.

- Oni traže sankcionisanje čovjeka koji govori o miru, a oni govore o ratu. Traže da se sankcioniše čovjek koji sve vrijeme govori da bilo kakav rat ne dolazi u obzir - rekao je Kovačević.

On ukazuje da sve i jedna opcija o kojoj govori Dodik i predstavnici Republike Srpske uvijek sadrži ključnu riječ, a to je mir.

- Mi smo navikli da politički predstavnici bošnjačkog naroda uvijek pozivaju međunarodnu zajednicu i uvijek očekuju da međunarodna zajednica u BiH djeluje na način da sve procese vodi isključivo u interesu bošnjačkog naroda, a da u potpunosti ignoriše interese, želju i volju druga dva konstitutivna naroda u BiH - rekao je Kovačević i dodao da je to nedopustivo.

On je istakao da BiH ne prihvata niko, te da je Republika Srpska i srpski konstitutivni narod frustriran činjenicom da se nalazi u BiH, koja je nefunkcionalna i neodrživa.

- Mi duboko vjerujemo da nas ovakva BiH usporava. Usporava razvoj, napredak, ekonomski rast Republike Srpske, usporava život Srpske. S druge strane, imamo hrvatski konstitutivni narod koji je, takođe, izuzetno frustriran i stalno upozorava da su im ugrožena sva prava, te da ne mogu da izaberu ni svoje političke predstavnike onako kako je predviđeno Ustavom BiH - naveo je Kovačević.

On je rekao da su i Bošnjaci, koji svim silama pokušavaju da majorizuju i hrvatski i srpski konstitutivni narod, duboko frustrirani i nezadovoljni u BiH.

- Onog trenutka kada se pojavila informacija da su u EU svjesni toga i kada su rekli da je možda jedno od rješenja da se krene u dalju disoluciju bivše Јugoslavije, da se omogući Republici Srpskoj pravo na samoopredjeljenje, dobili smo ovakve reakcije iz Sarajeva. Dobili smo stalno zveckanje oružjem i prijetnje nasiljem - istakao je Kovačević.

On je podsjetio i da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Bisera Turković srpski narod poredila sa nacističkim režimom, a Milorada Dodika sa Adolfom Hitlerom.

Kovačević je dodao da ne može reći da li će biti mirnog razlaza ili ne, te da će to pokazati vrijeme, ali da Republika Srpska poziva na dijalog o budućnosti BiH.

- Dejtonska BiH je jedina BiH na koju smo svi pristali - naglasio je Kovačević.

Govoreći o današnjoj posjeti delegacije Srbije, predvođene predsjednikom Aleksandrom Vučićem, Republici Srpskoj, Kovačević je naveo da je to potvrda odličnih odnosa.

On je naveo da je na sjednici Vijeća za saradnju Republike Srpske i Srbije razgovarano o vrlo značajnim projektima, te da se očekuje da uskoro počne izgradnja hidroelektrane "Buk Bijela", kao i izgradnja aerodroma u Trebinju.

Kovačević je naglasi da je oblast energetike isključivo u nadležnosti Republike Srpske i da niko drugi nema pravo da se miješa ili osporava.

- Nažalost, mi živimo u takvoj BiH u kojoj se za značajne infrastrukturne i razvojne projekte, od kojih bi svi imali koristi, uvijek nađe način da se takve stvari osporavaju - ocijenio je Kovačević.

On je naglasio da takvi postupci uvijek dolaze isključivo iz Sarajeva.

- Banjaluka nikad nije osporila bilo kakav projekat od kojeg bi bilo ko imao korist, pa čak kada bi tu korist imali iskljljučivo građani Federacije BiH /FBiH/ - dodao je Kovačević.

On je podsjetio na hidroenergetsku saradnju između elektroprivreda Republike Srpske i Srbije, te da je projekti iz te oblasti isključivo budu osporavani zbog saradnje Srpske i Srbije.

- Ranije je postojao dogovor Elektroprivrede Republike Srpske sa jednom kompanijom iz Njemačke. Niko iz Sarajeva tada nije osporavao - podsjetio je Kovačević.