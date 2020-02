Kovačević: Јedini ispunjeni uslov za MAP usvojio Ivanić

Počasni predsjednik PDP-a Mladen Ivanić posljednja je osoba koja treba da govori o NATO savezu ili Akcionom planu za članstvo /MAP/ s obzirom na to da je on poslije usvajanja Rezolucije o proglašenju vojne neutralnosti u Narodnoj skupštini Republike Srpske pred generalnim sekretarom NATO-a nedvosmisleno rekao da je MAP dio konsenzusa u BiH i nešto o čemu ne postoji bilo kakav spor, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

- Ivanić je to učinio iako je ranije Narodna skupština Republike Srpske zauzela stav da ne treba napraviti nijedan novi potez ka članstvu u NATO-a - rekao je Kovačević Srni.

On je podsjetio da je NATO 2010. godine dao BiH uslovni poziv za MAP, a ključni uslovi bili su knjiženje vojne imovine i usvajanje godišnjeg nacionalnog plana za članstvo u NATO-u /ANP/ i Pregleda odbrane BiH.

- Republika Srpska je imala mogućnost da od ta tri uslova blokira dva - knjiženje vojne imovine i usvajanje ANP-a i oni su blokirani. Јedan uslov nažalost nije imala mogućnost da blokira jer je Ivanić bio u Predsjedništvu BiH. To je jedini uslov za aktiviranje MAP-a koji je BiH ispunila jer je Ivanić u Predsjedništvu usvojio Pregled odbrane BiH. Taj dokument tokom dva mnandata Nebojše Radmanovića iz SNSD-a nije bio uvršten čak ni na dnevni red jer on to nije dozvoljavao - naglasio je Kovačević.

On je ponovio da usvojeni Program reformi BiH nije ANP, te da on ne aktivira MAP.

- Radi se o potpuno drugačijem dokumentu koji u potpunosti mijenja suštinu odnosa BiH i NATO-a. Sve do usvajanja Programa reformi u svakom zvaničnom dokumentu koji je BiH imala, a koji se ticao NATO-a, bilo je jasno naglašeno da BiH teži ka tome da postane punopravni član NATO-a. Programom reformi je jasno i nedvosmisleno rečeno da se ne prejudicira članstvo u NATO-u što znači da se ono više ne razmatra i da nije na dnevnom redu. To je što se tiče nas iz SNSD-a veliki uspjeh Republike Srpske - kaže Kovačević.

On je ocijenio da je licemjerno da Program reformi kritikuju ljudi iz PDP-a i SDS-a koji su javno tvrdili da su oni za slanje ANP-a i aktiviaciju MAP-a.

- Ljudi poput aktuelnog poslanika SDS-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i bivšeg ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića su otvoreno tvrdili da su za punopravno članstvo u NATO-u, a sada komentarišu Program reformi tvrdeći da je to ANP. Program reformi osuđuju ljudi koji su bili za slanje ANP-a u Brisel, a ne bilo kakvog drugog dokumenta - istakao je Kovačević.