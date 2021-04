Kovačević: Incko otvoreno pokazao da mu je zadatak biti protiv srpske i njene vlasti

Valentin Incko je, poslije 12 godina mandata visokog predstavnika, konačno otvoreno pokazao šta je njegov glavni zadatak, a to je biti protiv Republike Srpske i protiv vlasti u Republici Srpskoj, izjavio je za Srnu portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

- S obzirom na to da je nedavno prošlo punih 12 godina od kada je Incko na poziciji visokog predstavnika, a da u javnosti postoje neke informacije po kojima je mjesečna plata visokog predstavnika 24.000 evra, jednostavna računica nam kaže da je on, ako je to istina, za taj rad protiv Republike Srpske do sada naplatio oko sedam miliona KM. Ako je to tačno, onda smo mi uspjeli prilično dobro da se odupremo, ali onda mogu i te kako razumjeti frustracije koje smo Incku tim odupiranjem stvorili - istakao je Kovačević.

On je naveo da je tako Incko, vršeći svoj zadatak, sinoć iznio mnogo neistina i notornih manipulacija upakovanih u političke, pa i politikantske kvalifikacije.

- Tako, na primjer, Incko komentariše činjenicu da se Narodna skupština Republike Srpske nedavno izjasnila o imenovanju novog visokog predstavnika u kojem je citiran Aneks 10 i procedura koja je njime predviđena, odnosno potreba postizanja sporazuma između strana potpisnica Aneksa 10 na način kako Incko kaže da se on ne sjeća da je to do sada rađeno - rekao je Kovačević.

Kovačević je upitao kakav je to argument, osim što je priznanje da je Republika Srpska u pravu.

- Ili možda Incko tvrdi da je činjenica da su do sada visoke predstavnike birali nezakonito i kršeći Dejtonski sporazum argument da to mogu raditi i u budućnosti. Republika Srpska im kaže da ne mogu - poručio je Kovačević.

U tom istom manipulativnom maniru Valentin Incko lažno tvrdi kako je za Sud, Tužilaštvo ili Oružane snage BiH glasao samo SNSD, a istina je, rekao je Kovačević, da su pod žestokim pritiskom i suočeni sa prijetnjama glasali SNSD, SDS i PDP.

- O kakvoj licemjernoj manipulaciji Valentina Incka je riječ najbolje govori izjava Mladena Ivanća data na političkoj akademiji SDA u kojoj kaže da je za sve ključne reforme i prenose nadležnosti na nivo BiH zaslužan on, Mladen Ivanić, a ne međunarodna zajednica - istakao je Kovačević.