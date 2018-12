Kovačević: Govedarica poziva na nered i nasilje

Vukota Govedarica poziva na nerede i nasilje izjavom da u Republici Srpskoj vlada anarhija i režim i da je on bio u pravu kada je govorio o tome da se sa režimom ne pregovara, izjavio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

On je dodao da je elementarno neznanje ono što krasi Vukotu Govedaricu, a da je on to još jednom dokazao svojim današnjim izjavama.

Kovačević je dodao da je Govedarica samozvani predsjednik Republike, jer se sam proglasio za predsjednika više puta nakon izbora koje je ubjedljivo izgubio, da nije neko ko u javnosti Srpske i politici uživa bilo kakav ugled te da ne bi trebao da poziva na rušenje Republike Srpske, jer je on nije ni branio ni stvarao.

"Govoreći o režimu i anarhiji koja koja po Govedarici vlada u Srpskoj on poziva na nerede i nasilje, jer se tako treba odnositi prema državama u kojima vlada režim ili stanje anarhije, a Republika Srpska sigurno nije takva država", rekao je Kovačević.

Prema njegovim riječima, Govedarica, koji je tenutno na poziciji predsjednika dijela jedne stranke, bar bi trebao da zadrži minimum dostojanstva koje podrazumijeva neoglašavanje u javnosti, jer očigledno ne poznaje šta znače pojmovi koje koristi.

"Uputio bih ga da se režimom karakteriše vlast koja nije birana na izborima, a da anarhija podrazumijeva bezvlašće. Vjerujem da će gospodin Govedarica kada pročita ovu moju izjavu postati svjestan da se ovim terminima sigurno može opisati situacija u njegovoj stranci, a nikako ne u Republici Srpskoj u kojoj je vlast izabrana na legitimnim i legalnim izborima na kojima je i gospodin Govedarica, istina neslavno, učestvovao", rekao je Kovačević.