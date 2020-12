Kovačević: Bavili smo se vizijom razvoja Banjaluke, a sa druge strane su bile manipulacije

SNSD je ostvario ozbiljan rast u Republici Srpskoj u broju glasova, osvojenih načelničkih i gradonačelničkih mjesta, kao i odborničkih i jedina su stranka koja je ostvarila uspjeh u svim lokalnim zajednicama, izjavio je portparol ove stranke Radovan Kovačević.



Kovačević je naveo da SNSD nije zadovoljan rezultatima za gradonačelnika Banjaluke, te da je to sada predmet analize unutar stranke.

"Činjenica je da mi od 2018. godine u Banjaluci imamo lošiji rezultat, koji smo na ovim izborima dijelom popravili, što govori o pozitivnom trendu, pogovoto u urbanom dijelu Banjaluke", rekao je Kovačević.

Bez obzira na sve to, on je istakao da je Igor Radojičić bio najbolji kandidat za gradonačelnika Banjaluke i da je dobro radio svoj posao, ali da izborna volja nešto što se ne komentariše.

"Poštujem izbornu volju u Banjaluci, čestitam novom gradonačelniku, želim mu da ostvari svoja predizborna obećanja. SNSD će podržati sve one inicijative koje budu dobre za građane", naglasio je Kovačević za podkast Buka.

Kovačević je rekao da se SNSD u kampanji bavio rezultatima ostvarenim u Banjaluci u posljednje četiri godine i vizijom razvoja u naredne četiri.

"Ono što smo dobili s druge strane, u 90 odsto slučajeva se nije ticalo nadležnosti lokalnih vlasti i to je bila manipulacija koja je legitimna i koja je ovaj put prošla", dodao je Kovačević.

On je ukazao i na rezultat koji se tiče SNSD-ovih koalicionih partnera.

Evidento je, tvrdi Kovačević, da broj glasova koje su osvojile stranke koalicije ne korenspondira sa brojem glasova koje je osvojio zajednički kanditad za gradonačelnika.

"Tu postoje određeni problemi i tu se radi analiza. Kao što je svima poznato, neki koraci su već napravljeni. Ono što je najbitnije za SNSD je da se okrećemo unutrašnjoj reformi i nastavljamo da radimo za Banjaluku, da je razvijamo i od nje pravimo još bolje mjesto za život", poručio je Kovačević.

Kovačević je istakao da je ponosan na to kako Banjaluka danas izgleda, te da se SNSD svakako zalagao za to da postane de fakto glavni grad Srpske, ali i administrativni, finansijski, kulturni, politički i centar u svakom mogućem smislu.

"Vjerujemo da ćemo već na sljedećim izborima za dvije godine imati mnogo pozitivniji rezuilatat u Banjaluci", dodao je Kovačević.

Govoreći o saradnji skupštinske većine u Banjaluci i novoizabranog gradonačelnika, Kovačević je naglasio da ukoliko gradonačelnik ne bude atakovao na ovlaštenja Skupštine grada i ne bude pokušavao da ignoriše Skupštinu kao ravnopravnu instituciju, onda vjerovatno neće biti problema.

"I jedni i drugi stvari treba da posmatramo na najracionalniji i najodgovorniji način, a to je da radimo u interesu Banjalučana. Mi ćemo to raditi, a sve s ciljem rasta i razvoja grada u svakom mogućem dijelu", istakao je on.

Kada je riječ o izmjenama Zakona o lokalnoj samoupravi, Kovačević je rekao da o tome postoje razgovori iz ranijeg perioda zbog određenih problema u funkcionisanju lokalne vlasti u slučaju da je gradonačelnik ili načelnik iz jedne, a skupštinska većina iz druge političke strukture dodavši da bi to trebalo da bude odblokirano u narednom periodu.

Kovačević ističe da SNSD poštuje izbornu volju građana i da nema namjeru da bilo kome oduzima nadležnosti, dodavši da je definitivno da ima probleme u nekim lokalnim zajednicama poput Teslića i drugih opština i gradova. On je rekao da je ovo pitanje za sve političke stranke i da treba da bude riješeno u interesu građana.

Kada je riječ o vladajućoj koaliciji, on je naglasio da je u njoj veći broj stranaka i da se ne slažu o svim pitanjima, ali da je to potpuno normalno i prirodno.

Govoreći o DNS-u, on je rekao da u toj stranci postoje trzavice i problemi još od izbora 2018. godine, kada su podijeljeni u dvije frakcije te je izrazio nadu da će se ova stranka ostati stabilna i nakon "kamikaza" pohoda lidera stranke Nenada Nešića.

On je ocijenio da je pred Srpskom period stabilizacija prilika i zdravstvenih i finansijskih i drugih, kao i novog investicionog talasa koji se očekuje naredne godine realizacijom značajnih projekata.

Kovačević je naveo da je pozitivno to što Republika Srpska ima drugi rebalanas budžeta i da je suština da je u oba rebalnsa budžet veći od prvobitnog.