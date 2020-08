Kostrešević: Ministar Lukač i ja imamo dobre odnose

Siniša Kostrešević došao je na čelo Policije Republike Srpske prije skoro mjesec dana, a za ATV je govorio o svom radu u MUP-u RS i strategijama Policije Srpske.

"Kada govorimo o policiji to su ovlaštena službena lica, ljudi koji su naoružani i koji nose značku. Strategija rada MUP i rada policije je opredijeljana godinama, a to je bobra protiv terorizma, organizovanog kriminaliteta i svih oblika korupcije. Nešto na čemu ću ja sigurno insistirati jeste borba protiv organizovanog kriminaliteta i korupcije", kaže Kostrešević.

Što se tiče tima ljudi sa kojim će raditi, Kostrešević kaže da će svi dobiti priliku, a da su rezultati rada ono što određuje šta i kako će da bude.

Novi direktor Policije govorio je o odnosu sa ministrom unutrašnjih poslova Srpske, te naveo da on i Dragan Lukač imaju dobar odnos i da nije bilo nikakvih problema između njih.

"Tačno su propisani poslovi direktora policije i ministra unutrašnjih poslova i tu ne može da bude problema i nikada ih nije ni bilo i neće ih ni biti. Svi imaju neke svoje želje kada dolaze novi ljudi na bitne pozicije i iz toga i proizilaze priče. Ministar Lukač i ja smo sarađivali i ranije, dugo godina se znamo i imamo vrlo korektan lični i profesionalni odnos", kaže Kostrešević.

Imamo veoma povoljnju situaciju što se tiče bezbjednosti u Srpskoj, kaže Kostrešević, te dodaje da nemamo teških krivičnih djela.

"Ima prostora za pomak i za rad i to je nešto što ćemo tražiti", kaže on.

Migrantska kriza

"Mi imamo ogroman broj stranih državljana za koje ne znamo ni ko su i šta su i samo po njihovim izjavama možemo saznati to, a nalaze se na prostoru BiH. BiH je propustila momenat kontrole i upravljanja krizom i situacijom sa migrantima. Što se tiče Policije RS, mi nećemo dozvoliti ugrožavanje bilo kakve lične bezbjednosti ili imovinske sigurnosti građana Srpske", rekao je Kostrešević i dodao:

"Već sada imamo ozbiljan bezbjednosni problem, imamo mnogo lica za koja ne znamo ni koje su im namjere ni zašto su tu. Bezbjednosne službe na potezu od Turske do EU pokušavaju da isprate i utvrde ko su potencijalno opasne osobe u okviru migranata, a to je teško utvrditi, pogotovo sada u doba korone. Postavlja se pitanje da li jedan policaja iz Srpske treba da se izlaže ko zna kakvim virusam da utvrdi identitet nekoga ko je već prošao kroz zemlje EU".

To što policija USK dovozi migrante na entitetsku granicu je političko pitanje kaže direktor Policije, te kaže da je jedino rješenje problema migranta da ih vratimo u zemlje porijekla.

"Kao policajac ne vidim razlog postupanja policije USK, sem da je to političko pitanje. Početak rješenja migrantke krize je primjena zakona. Vratimo ih u zemlje porijekla. To je jedini pravi i zakonim načim riješavanja ovog problema", kaže Kostrešević.

Pored problema migranata, bezbjednosni problem u BiH i dalje predstavljaju paradžemati, koji predstavljaju veliki izazov za BiH, kaže Kostrešević.

"Razgovarao sam sa jednim saradnikom i on kaže, "trenutno tihuju i mene to najviše brine što tihuju" i to je veliki izazov za BiH, kaže direktor Policije Republike Srpske za ATV.