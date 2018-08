Košarac: Ivanić mora da štiti Srpsku i njene interese, a ne da kalkuliše

Predsjedavajući Kluba SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH Staša Košarac izjavio je Srni da član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić mora da štiti Republiku Srpsku od svih uvreda koje dolaze iz Sarajeva, a ne da izlazi sa "pomirujućim stavovima" i "kalkulantskom politikom" da ne treba da "zaoštri do kraja" zbog potencijalne podrške Bošnjaka, na koju je navikao.





Košarac je ocijenio da bi Ivanić trebalo da traži smjenu i odgovornost onih koji su dozvolili da pripadnici Oružanih snaga BiH drže počasnu stražu u zloglasnom ustaškom uporištu iz Drugog svjetskog rata Fazlagića Kuli kod Gacka gdje je svečano otvorena spomen-česma u čast stradalim Bošnjacima iz tog sela.

"On to neće uraditi. Navikli smo da Ivanić ništa ne radi, osim što omogućava razvoj politike Bakira Izetbegoviću i što po raznim ambasadama priča negativne priče o Republici Srpskoj. Navikli smo da u ruci ima politički kalkulator, da vidi samo koja je to računska operacija u kojoj on može dobro proći. Takav član Predsjedništva nije potreban Republici Srpskoj", poručio je on.

Košarac je ocijenio da su dešavanja u Fazlagića Kuli usmjerena protiv srpskog naroda i da Ivanić mora stati u odbranu interesa srpskog naroda.

"On, kao vrhovni komandant Predsjedništva BiH, mora svaki dan da zna šta rade Oružane snage. Ne može se desiti da srpski kabinet u Ministarstvu odbrane nije dao saglasnost, a da je to uradio Zajednički štab. Ko sjedi tamo, ko je njima komandant? Zašto Ivanić nije razvio komunikaciju sa njima", upitao je on.

Ali očigledno da Ivanić to zna, kaže Košarac, ali da ćuti da se ne bi zamjerio.

"Ivanić je izabran glasovima Bošnjaka i svaki put pokušava da zadrži neutralan stav onda kada su institucije Republike Srpske protiv nekih odnosa i rješenja na nivou BiH, a pri tome kada se `afirmišu` vrijednosti koje promoviše Izetbegović i SDA, on ćuti i ne čini ništa", istakao je on.

Prema njegovim riječima, u protekle četiri godine član Predsjedništva iz Republike Srpske imao je dobru saradnju sa Izetbegovićem i veoma lošu saradnju sa institucijama Republike Srpske sa kojima nije želio da sarađuje.

"Zbog toga se i dešavaju ovakve i slične situacije. Vidjeli smo njegovo nepostupanje iz prostog razloga što u svim njegovim kalkulacijama on i dalje računa na bošnjačke glasove", rekao je Košarac.

On je ocijenio da je nedopustivo da Ivanić prvi ne reaguje na ovakve događaje na Fazlagića Kuli i da je najodgovornija osoba koja treba da traži izvještaj, odgovornost i smjenu nadležnih, jer je neprihvatljivo sa aspekata srpske politike i nacionalnih interesa da se ovakve stvari dešavaju.

"Činjenica da su prisutni pripadnici Oružanih snaga na ovakvom dešavanju, a da pri tome Ivanić kao član Predsjedništva ne stane uz Republiku Srpsku i uz interese srpskog naroda najviše govori o njemu i njegovoj kalkulantskoj politici zbog ličnog interesa da bude ponovo izabran", naglasio je Košarac.

On je rekao da nije siguran da će Ivanić reagovati, jer nije reagovao ni u drugim primjerima zato što ne želi da se suprostavlja bošnjačkim političarima, niti bošnjačkom narodu, kao što ne želi da sarađuje sa institucijama Republike Srpske s ciljem afirmacije interesa Srpske i srpskog naroda.

Ivanić ne želi, rekao je Košarac, da zajedno sa institucijama Republike Srpske predstavlja dominantno važne politike za očuvanje Srpske.

"Njegov mandat je obilježen time da je ignorisao napore institucija Srpske da se ojača Republika, tako što je vodio politiku popuštanja prema Izetbegoviću. Zbog njegovog neadekvatnog postupanja u Predsjedništvu i na svim drugim nivoima BiH razvijali su se takve politike da su srpski predstavnici jednostavno bili marionete u rukama bošnjačke politike, Izetbegovića i SDA", naglasio je on.

Košarac je izrazio uvjerenje da je to vrijeme iza nas i da građani Srpske na narednim izborima neće glasati za člana Predjsdnišva koji ne smije da se suprostavi bošnjačkim atacima na interese Republike, da neće izabrati onoga koji ne smije da se suprostavi Izebegovića i onoga koji ni u jednom kontekstu onda kada je Srpska bila napadana, a bila je svakodnevno, nije stao uz Srpsku nego se pravio neobaviješten i pojavljivao se sa nekim pomirujućim stavovima, što je nedobronamjerno sa aspekta srpskih interesa.

"Ivanić je slika člana Predsjedništva kakav ne treba Repubici Srpskoj", poručio je Košarac i podsjetio da Ivanić nije izabran glasovima Srba, nego glasovima Bošnjaka.