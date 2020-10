Korona virusom do sada zaraženo 1.012 djece i tinejdžera u Srpskoj

Od početka epidemije, u Srpskoj je korona virus potvrđen kod ukupno 11.557 osoba, od čega je zaraza registrovana kod 1.012 mališana, te djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Prema podacima Instituta za javno zdravstvo RS, na korona virus do sada je pozitivno 186 mališana predškolskog uzrasta, 345 osnovnoškolske i 481 srednjoškolske dobi.

U protekla 24 časa, zaraza je registrovana kod ukupno 177 osoba, među kojima je troje dece starosti do pet godina, te po sedmoro u uzrasnoj grupi od šest do 14 i 15 do 19 godina.

U ovom periodu, najviše novopotvrđenih slučajeva je u grupi od 30 do 49 godina, njih 81.

– Posmatrano prema uzrasnim grupama, najveći broj oboljelih je u dobi od 30 do 49 godina, 4.163 ili 36,02 odsto, a najmanji broj je u najmlađoj starosnoj grupi do pet godina, njih 186 ili 1,61 odsto – saopštili su iz Instituta za javno zdravstvo RS iz kojeg su više puta naglasili da djeca zaražena korona virusom imaju blagu kliničku sliku.

U Republici Srpskoj, od novog virusa korona, do sada se oporavilo ukupno 7.443 osoba, što predstavlja 64,4 odsto od ukupnog broja

potvrđenih slučajeva infekcije

U Srpskoj su pod zdravstvenim nadzorom trenutno 4.462 osobe, a nadzor je završen kod 63.894 osobe.