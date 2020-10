Korona upalila crveni alarm u Srpskoj, dostignut nivo zaraženih koji je veći od svih prethodnih

Epidemiološka situacija u Srpskoj je pogoršana, kao i u pojedinim lokalnim zajednicma, gdje se ne zna tačan razlog povećanja broja zaraženih, kažu u Institutu za javno zdravstvo RS.

Dostignut je nivo zaraženih koji je veći od svih prethodnih nivoa, i u ovom trenutku najbitnije je da se svi građani pridržavaju mjera, kažu epidemiolozi.

Privatna okupljanja bilo u ugostiteljskim objektima ili na privatnim posjedima, gdje se ne poštuju preventivne mjere, najčešeće dovode do povećanog broja zaraženih korona virusom i pogoršanja epidemiološke situacije, kaže Alen Šeranić, ministar zdravlja RS.

"Mislim prije svega na svadbe koje se organizuju i na sahrane. Nažalost, evo sahrane se i organizuju i to je nekako posljednji ispraćaj. Treba i da se organizuju i naprave, ali dajte da se poštuju mjere da se mi kao pojedinici ponašamo na tim događajima onako kako bi trebalo da se ponašamo. Za očuvanje zdravlja i poštovanje mjera, nema opravdanja", kaže Šeranić.

"Ovo što sad viđamo je viši nivo transmisije. Znači, to je već crveni alarm. Mi moramo reagovati sada. Htjela bih da podsjetim da u svim ovim periodima, epidemije do sada kad god smo imali porast, ona linija smrtnih slučajeva i težih kliničkih slika je išla malo kasnije, desetak do 15 dana. Mi da ne bismo išli u potpuno zatvaranje, moramo poštovati ove mjere da spriječimo širenje u onim situacijama u kojima znamo da se širi. Ključno je da naglasimo da osobe sa simptomima ostanu kod svoje kuće u slučaju pogoršanja stanja, da se naravno moraju javiti svom zdravstvenom radniku", rekla je Jela Aćimović, epidemiolog Instituta za javno zdravstvo RS.

Obnova objekta stare Hirurgije privodi se kraju kako bi bio doveden u pristojno stanje i poslužio kao COVID bolnica, poručuju iz UKC. Plan je da po okonačanju pandemije posluži kao privremeni objekat za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo i Kliniku za dječije bolesti, kada krene rekonstrukcija istih na lokaciji Paprikovac, saopšteno je iz UKC RS.

Mjesecima traje ogroman pritisak na zdravstveni sistem i zdravstveni radnici su umorni i frustrirani kada vide kako se pojedini građani ponašaju, kažu u Institutu. Cilj je sačuvati kapacitete zdravstvenih ustanova, a epidemiološka situacija se neće tako lako smiriti, naročito sa ovakvim ponašanjem pojedinih građana, kaže direktor Instituta za javno zdravstvo Srpske.

"Mi očekujemo da epidemiološka sitaucija neće tako lako da se smiri, naročito sa ovakvim ponašenjem pojedinih građana. Veliki dio građana se pridržava mjera, ali zbog neodgovornog ponašanja određenog broja lica dolazi do pogoršanja epidemiološke situacije, koja pogađa sve. Manjina u ovom trenutku ugrožava većinu", kaže Branislav Zeljković, direktor Instituta za javno zdravstvo.

U Srpskoj je danas na snagu stupio Zakon o dopuni zakona o zaštiti stanovništa od zaraznih bolesti. Njime je definisano da se zabrana rada pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, ugostiteljstva i pružanja drugih usluga, koji ne sprovode mjere zaštite, prvi put izriče na period od sedam dana, saopšteno je iz Inspektorata Srpske.

U slučaju da pravno lice ili preduzetnik ponovi nepravilnost, zabrana se izriče u trajanju od 15 dana. Zaštitne mjere odnose se na fizičku distancu, okupljanje u grupama većim od propisanih i ograničeno radno vrijeme.

"Cilj inspekcije nije kažnjavanje, zabrana rada, niti represija, naročito imajući u vidu otežanu ekonomsku situaciju zbog ograničenja u radu poslovnih subjekata. Manje propuste otklanjamo izricanjem upravnih mjera, ali teži prekršaji se neće tolerisati. Zaštita javnog zdravlja je apsolutni prioritet u odnosu na interese pojedinaca", kažu iz Inspektorata Srpske.

Epidemiolozi su zadovoljni trenutnom situacijom u školama i na fakultetima, ali ona kažu, zavisi od epidemiološke situacije u zajednici.

U BiH je stigla donacija Južne Koreje od 222 seta testova na virus korona u vrijednosti oko 200.000 dolara.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske dobiće 84 seta testova, Institut je nabavio i 25.000 vakcina protiv sezonskog gripa i sve je spremno za vakcinaciju. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u Republici Srpskoj počeće polovinom novembra.