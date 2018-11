Konsultacije oko budžeta čekaju novu vladu?

Konsultacije sa socijalnim partnerima oko nacrta budžeta za narednu godinu će, po svemu sudeći, sačekati novi sastav vlade.

Nacrt budžeta je prethodna Vlada, koja je trenutno u tehničkom mandatu, usvojila prije dvije sedmice, i on je od tad dostupan javnosti.

Ministar finansija, Zoran Tegeltija, danas nije bio dostupan za komentar, ali će, kako ATV saznaje, konsultacije najvjerovatnije početi kada sastav nove Vlade dobije zeleno svjetlo u Narodnoj skupštini.

Predsjednica Spske, Željka Cvijanović se nada, da će pregovori sa socijalnim partnerima, kada do njih dođe, biti plodonosni.

"Dostupan je javnosti, naši socijalni partneri imaju, mogu da komentarišu, mogu da daju svoje sugestije i mišljenja i onda da imamo dovoljno vremena dok se ne uputi prijedlog ili konačna verzija budžeta na usvajanje u Parlament. Upravo sve ovo vrijeme će se koristiti za te stvari", kaže predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović.

Borcima se trenutne brojke ne dopadaju u potpunosti, iako je ispunjen njihov zahtjev za mjesečnom naknadom borcima preko 65 godina starosti i manje od 15 godina staža. I dalje traže povećanje granta za rad organizacije, koji, kako kažu, iziskuje mnogo novca. Ispunjenje jednog od zahtjeva je, poručuju, svakako veliki plus, koji će znatno unaprijediti položaj boraca.

"Nadam se da će to biti trajno opredjeljenje Vlade, da li sad kroz odluku koja će se donositi za svaku godinu u iznosu potrebnih sredstava ili će se u nekom narednom periodu to rješavati putem zakona o penzijsko invalidskom osiguranju, ali na kraju krajeva nije bitno. Bitno je da ti naši ljudi imaju bar to minimalno primanje", kaže Milomir Savičić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

"Na pregovore u Vladu će i penzioneri, poslodavci, ali i sindikalci, koji ne odustaju od zahtjeva za povećanjem najniže plate na 500 konvertibilnih maraka, ali pozdravljaju povećanje plata prosvjetarima od januara. Svi oni će, tokom konsultacija, tražiti svoj dio, od ukupno 3,2 milijarde, koliko će kasa Srpske težiti iduće godine.