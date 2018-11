Višković: Tražiću red, rad, disciplinu i odgovornost!

Radovan Višković mandatar za sastav nove Vlade RS završio je konsultacije o formiranju Vlade sa političkim subjektima.

"Mi smo u prva dva dana obuhvatili sve političke partije koje imaju poslanike, čak i one samostalne u NSRS tako da je razgovarano sa predstavnicima svih 83 poslanika u Narodnoj skupštini. Ono što je bitno je da po prvi put imamo da su se tom pozivu odazvali predstavnici svih političkih partija i samostalnih klubova, rekao je Višković na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Naveo je da je u razgovorima iznio svoje viđenje programskih ciljeva buduće vlade gdje je fokus na očuvanju institucija RS, realni sektor, povećanje plata i zaposlenosti i rješavanje životnih pitanja koja se tiču građana RS.

"Od većine političkih partija dobili smo, na neki način, uvjeravanja da oni odobravaju takav pristup rada buduće vlade, da će dati određene rokove da će to pratiti, to su čak i ovi iz opozicije rekli. Oni su iznosili neke svoje programske ciljeve i viđenja, neki su se jasno izjasnili da će djelovati kao opozicija, ali konstruktivna, da će predlagati rješenja koja smatraju da idu u pravcu poboljšanja odnosa u RS i standarda građana", naveo je mandatar.

"Ono što sam im rekao, i ponavljam, ja ću sve te prijedloge, bez obzira sa koje strane budu dolazili, da uobzirim, uvažim i da uzmem u razmatranje ako to nisu politikantske stvari. I to sam im jasno rekao - ja ne želim da budem premijer koji će da trčkara za nečijim idejama. Rekao sam opozicij da možemo neke stvari da dogovorimo prije nego se to medijski saopšti i da vidimo, ako je nešto dobro, i da to podržimo, ali ako nam neko bude nametao teme iz dana u dan, i očekivao da ću ja za tim ići, od toga nema ništa.Ne želim biti ničiji servis i ispunjavati nečije želje", naglasio je Višković

Rekao je da želi da uvaži i drugo mišljenje i drugačiji stav, navodeći da se zna šta je pozicija, a šta opozicija, i ako to ima realne osnove, može da bude prihvaćeno od vlade i mene kako mandatara.

"Ovih dana dobijam dosta mejlova i poruka od građana i medija koji idu u pravcu i vidim da se malo fokus ovog mog djelovanja u proteklih par dana bazira na stručnosti i odgovornosti. Mogu vam reći da ću na tome insisitirati. Kad to kažem to znači da ću propagirati i da u javnom sektoru i u javnim preduzećima i na pozicijama u ministarstvima budu ljudi sposobni, stručni, kvalitetni da iznesu resor. Morate me razumjeti na početku. Svjestan sam da ću dobiti imena budućih ministara od partija koje čine većinu. Ne mogu o svima njima da imam mišljenje i stav vezano za njihovu stručnost, moralne i ljudske kvalitete. Ali moj stav je jasan - daćemo im priliku ali to ne znači da je neko biranjem za ministra ili direktora sebi zagarantovao ostanak četiri godine. Biće vrednovan rezultatima rada svakog pojedinca i na tome ću da insisitram. Nisam od ljudi koji želi bilo kome da se sveti iz bilo kog razloga, nije me neko fino pozdravio i slično. Samo rezultati rada oni koji se mogu vrednovati i koji su transprentni", kaže Radovan Višković.

Rekao je da ne želi da ulazi u odrteđene dogovore, izborne rezultate i određene moguće podjele raznih funkcija i resora.

"Ako je određeni resor pripao nekoj partiji ja ću insisitrati od te partije, ako ne radi kako treba, da zamijeni tog čovjeka u resoru i mogu to da dozvolim jednom ili dva puta, poslije toga uzeću resor toj partiji i reći da nemaju sposoban kadar, ko god se na mene naljuti, to je njegovo pravo. Tražiću red, rad, disciplinu i odgovornost", naglasio je Višković.

On je naveo da Vladu očekuje dosta posla, te da je svjestan gdje dolazi i šta treba da radi. Uvjerava da će sve svoje ljudske i moralne i stručne kapacitete staviti na raspolaganje Vladi i RS navodeći da se nada da će ovaj posao da odradi na najbolji način na dobrobit svih građana RS.

"Ne želim ulaziti u detalje rada buduće Vlade, imaćete prilike u ekspozeu da čujete. Ove konsultacije su iskorišćene da vidimo razmišljanja svih političkih subjekata šta i kako vide, za šta su zainteresovani, da bih ja mogao u narednom periodu malo da sjednem i slažem kockice da ispoštujem ustavne i zakonske odredbe", kaže Višković.

"Znate da mogu da imamo 16 ministara, od toga osam Srba, pet Bošnjaka i tri Hrvata. Na tom fonu smo, već razgovaramo pravimo i određene izmjene zakonskih rješenja. Čuli ste - ministarstvo za izbjegla i raseljena lica se ukida i pravi se skretarijat a ministarstvo industrije, energertike i rudarstva se razdvaja u eneregetiku i rudarstvo, a drugo će biti indsutrija i privreda jer često smo imali prigovore poslovne zajednice da skoro pa nemaju adresu na kojoj će da razgovaraju. Biće određenih zahvata u određenim ministarstvima gdje ćemo izvući visoko obrazovanje i staviti ga u nauku i tehnologiju", pojasnio je mandatar za sastav nove Vlade RS.

Kako je rekao na konferenciji za novinare konsultacije je podijelio u četiri dana. Razgovori su održavani juče, traju i danas, a biće nastavljeni i u ponedjeljak i utorak.

U ponedjeljak će na pregovore kako je rekao Višković penzioneri i udruženja proistekla iz odbrambeno-otadžbinskog rata.

U utorak će pregovori biti završeni razgovorima sa preostalim socijalnim partnerima."Niko neće biti izostavljen iz konsultacija", naglasio je Višković.

"Vlada ima ozbiljnu namjeru da instituciju Vlade RS što je moguće više stavi na servis i uslugu svim građanima RS", rekao je mandatar.



Pogledajte pres konferenciju Radovana Viškovića!