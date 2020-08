Komšija tvrdi da mu je načelnik Teslića psovao majku, Miličević prijavljen policiji

Žarko Jelić, mještanin teslićkog naselja Bare, danas je prijavio policiji svog komšiju Milana Miličevića, načelnika Teslića. Jelić kaže da je Miličević uzurpirao put u privatnom vlasništvu, porušio ogradu, demonstrirao silu i izvrijeđao ga psujući mu i majku. Priča da je put na njegovom privatnom posjedu za koji ima svu dokumentaciju i da ga koristi Miličevićev sin kao pristupni put do placa na kome pravi kuću.

Jelić kaže da je bio za dogovor ali da na razumijevanje nije naišao. Pozvao je policiju.

"Kada je policija istjerala prvi kamion došao je doktor Miličević. Ja sam išao po hljeb, pa sam išao sa hljebom ispod ruke i kišobranom, on je mene zovnuo. Ja sam se vratio jer nikad nismo bili u lošim odnosima, bio je respekt dobar dan komšija, dobar dan. Psuje meni majku, poslije sto puta majku", priča Žarko.

Miličević kaže da je došlo do problema sa komšijom. On tvrdi, da je u pitanju javni nekategorisani put koji koristi više domaćinstava.

"Čovjek je zabranio prolazak kamiona sa građevinskim materijalom i uzurpirao javni put, tvrdeći da je njegov. On ima pravo da tvrdi šta god želi, ali to je put koji je javno dobro i nekategorisani put u javnoj upotrebi", kaže Milan Miličević, načelnik opštine Teslić.

Kada je trebalo asfaltirati i nasipati ovaj put, Miličević je tvrdio da je privatni pa ni lopatu pijeska nismo dobili. Sada tvrdi suprotno, priča Ljeposava, Žarkova majka i dodaje da to nije jedini put do Miličevićevog placa.

"Sve na silu hoće čovjek, nema u njega razgovora. Nikog ništa ne pita, sila. Prošla je sila, moja sina su oba bila u ratu ranjena, ovo im je hvala da nemaju mira od takvih ljudi. Interes je njemu u pitanju. On je mogao biti čovjek pa se dogovoriti, oni imaju put uz naš put, on nije zatvoren. Ali treba to platiti, nasuti, srediti", priča Ljeposava.

Teslićki SDS je sve podveo pod političke razmirice tvrdeći da je u pitanju napad aktiviste SNSD-a na porodicu Milana Miličevića. Jelić to osdbacuje i poručuje da on nikada nije bio član SNSD-a. Kaže i da je u invalidskoj penziji tri godine, da je neurološki pacijent i da je riječ o neriješenim imovinsko-pavnim odnosima. U teslićkom SNSD-u osudili su verbalni napad Miličevića na Jelića koji kaže da ne može da vjeruje da jedan doktor, pa još i načelnik opštine, može da iznosi neistine i da se tako ponaša na takav način. Ponavlja da ima svu dokumentaciju da je put privatno vlasništvo.