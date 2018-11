Komšić traga za svojim identitetom i pokušava da se dodvori sarajevskoj čaršiji

Milorad Dodik, novoizabrani srpski član Predsjedništva BiH Milorad, rekao je za ATV da Željko Komšić ne može nikom držati lekcije, a pogotovo Srbiji, te da je on čovjek koji traga za svojim identitetom.

"Mislim da nepotrebno Komšić pokušava držati lekcije bilo kome, a pogotovo to ne može Srbiji, ne može ni nama. On je čovjek koji traga za svojim identitetom izgubljenim negdje na izborima. Na izborima se bira srpski, hrvatski i bošnjački član predsjedništva, očigledno je da on ima problem sa tim. Ne bira se građanin nego se bira Srbin, Hrvat i Bošnjak i u tom pogledu je sve nakaradno što se njega tiče", rekao je Dodik za ATV.

Dodik kaže da je ovo već drugi put kako Komšić prijeti Srbiji, te da je "administrativna linija na Drini teška stvar za Srbe".

"Ovo je drugi put da prijeti Srbiji. Za nas je administrativna linija na jednom dijelu Drine, svakako teška stvar za nas Srbe, jer mi to doživljavamo kao jedan narod i mi smo zagledani u Srbiji i to neće promijeniti Komšićeve opservacije bilo kakvog tipa. Mislim da treba znati da on ne može da govori ni u ime koga, nego samo u svoje lično i da u tom pogledu to nije ni stav BiH, a ni vjerujem hrvatskog naroda, tako da je to jedan neidentifikovana optužnica jednoga čovjeka koji juri za svojim identitetom u pokušaju da se dodvori sarajevskoj čaršiji", kaže Dodik.

Novoizabrani srpski član Predsjedništva ističe da ide u Sarajevo da brani interese Srpske i srpskog naroda kao i poziciji Srbije.

"Što se mene tiče, ja idem tamo kao srpski član predsjedništva izabran od, do sada najvećeg broja glasova i da ču tamo isključivo predstavljati RS i sprski narod i braniti interes srpskog naroda gdje god on bio i braniti poziciji Srpske i Srbije gdje god bio. U svakom slučaju ono što govori je nepotrebno i već je uspio da zakomplikuje ondnose i sa Hrvatskom i sa Srbijom, jureći neke za sebe samo poznate dimenzije stalnih napada na Srbe i Srbiju", ističe Dodik.

Dodik kaže da će Srbija i Srpska nastaviti da produbljuje specijalne veze i da mu Komšićeve izjave djeluju kao "dio njegove identifikacije frustracije".

"On nije graničar, nije on čovjek koji se bavi time. Mi imamo pravo na specijalne veze, te veze će se još više produbiti, a što se njega tiče to mi više djeluje kao frustracija. Sve više su Srpska i Srbija usmjerene ka provođenju Dejtonskog sporazuma, mi to poštujemo. Srbija je to rekla jasno, i ja mogu da kažem da će Dejtonski sporazum, ali ne onaj kako misli Komšić nego kako piše u njemu, biti osnovica mog djelovanja. Svake druge ranije učinjene promjene u Dejtona biće dovedene u pitanje. Smatram da u tom pogledu možemo sarađivati, a u svakom drugom, prijetiti Srbiji to je nedopustivo, on to može raditi u svoje lično ime to je dio njegove identifikacije frustracije", kaže Dodik.

Što se tiče NATO-a, nikakva odluka nije donesena, kaže Dodik i dodaje da "neće biti ni donesena".

"Učlanjenje BiH u NATO, ta odluka ne postoji", zaključuje on.