Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik reagovao je na izjavu Željka Komšića, koji je rekao da bi Dodik morao da odustane od kandidature za Predsjedništvo BiH jer je na američkoj crnoj listi, rekavši da je Komšić "gubitnik, koji pokušava da se vrati na scenu".



"Mene je predložio SNSD kao predsjednika Republike. Sve ankete govore da sam apsolutni pobjednik, kao i Željka Cvijanović. To što se to ne sviđa Komšiću je njegov problem. On neka se bavi svojim narodom", rekao je Dodik.

Predsjednik Srpske je naglasio da je Komšić izdao hrvatske nacionalne interese i da bi za hrvatski narod bolje bilo da nikada takvog predstavnika nije imao.

"On bi sad držao predavanje. Čovjek koji ima Zlatnog ljiljana govori šta je Srbima dobro", rekao je Dodik.