Kompletna teritorija Republike Srpske uskoro pod video nadzorom

Kompletna teritorija Republike Srpske biće pokrivena video nadzorom. Tender za nabavku opreme je u toku, potvrdjeno je iz Vlade Republike Srpske. Svi gradovi u Republici Srpskoj biće pod kamerame kako bi bezbjednosti građana i njihove imovine bila na najvišem nivou, kaže premijer Radovan Višković.

"To će značajno olakšati rad MUP-a u narednom periodu, to je ona priča stara godinu, dvije, od 12 miliona i to ide sad u relazicaju ,očekujemo da neće biti žalbi i rušenja tendera", kaže Radovan Višković, premijer Republike Srpske.

Razne prekršaje ili krivična djela biće lakše riješiti uz video nadzor, kaže ministar Dragan Lukač. Objašnjava da je riječ o tzv projektu “pametnih gradova” koji se, gdje god je sproveden, odlično pokazao. Video nadzor dobro će doći, kaže Lukač, za preventivno djelovanje i komplentnu bezjbednost. Ono što je najvažnije je da kamere, u privatnost građana neće zadirati.

"To su kamere koje će biti instalisane šorom RS i po pitanju kntrole vozila i po pitanju nadzora 24 sata će sve snimati i biće povezani u jedinstven sistem u MUP-u gdje ćemo moći da kontrolišemo sva kretanja na javnim površinama da se razumijemo, ne zadiremo u privatno vlasništvo niti privatne stvari", kaže Dragan Lukač ministar unutrašnjih poslova.

Kamere će biti postavljene uglavnom na trgovima, parkovima, raskrsnicama i raznim objektima. Snimci video nadzora biće čuvani u Ministarstvu unutrašnjih poslova i samo njihovi službenici imaju pravo njihovog pregleda i izuzimanja.