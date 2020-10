Kome smeta "spomenik miru" u Srebrenici?

Jedinstvo u Srebenici gotovo je nemoguća misija, a dokaz tome i je i nedavno otkriveni Spomenik miru. Bez vjerskih i nacionalnih obilježja, samo sa figurama djece koja se drže za ruke, ipak nije po mjeri bošnjačkim političarima. Doduše, ideju su podržali na skupštinskom glasanju, ali se na Međunarodni dan mira nisu pojavili na svečanom otkrivanju spomenika i fontane.

"Ja ne znam s kim se on mirio, ja ne znam kome je on to pravio, ja ne znam s kim je on to dogovorio. Mi u početku jesmo načelo, i u skupštini i kao političke partije i predstavnici bošnjaka prihvatili da idemo u tom pravcu ali da zajednički odredimo i izgled spomenika i gdje će on biti i koja će biti njegova svrha. Međutim Mladen Grujičić je to uradio samovoljno", kaže Alija Tabaković, SDA Srebrenica.

Dok jedni u cijeloj priči vidi malverzaciju i diskriminaciju, drugi se pitaju šta to može da bude loše u spomeniku koji simbolizuje mir i suživot u već dovoljno podijeljenoj Srebrenici.

"Iako je skupština zajedno sa, koju čine i odbornici iz reda Bošnjaka, glasali za izgradnju spomen česme, spomen fontane, odnosno spomenika mira.. I svi su bili za, i dobra ideja.. Ali ne znam kasnije koje politike, koji su ih jetrovi, da kažem, nanijeli na to da osporavaju izgradnju, da ne dođu na otvaranje i tome slično. Sve što se u Srebrenici kvalitetno i lijepo napravi, treba podržati", kaže Cvijetin Maksimović, načelnik odjeljenja za privredu i razvoj Srebrenice.

Spomenik je koštao 70.000 maraka, a novac je obezbijedila Fondacija Slobomir. Ideju su podržale i brojne amabasade, kao i kancelarija OHR-a. Načelnik Mladen Grujičić smatra da je bošnjačko nezadovoljstvo, posebno pred izbore, dirigovano iz Sarajeva.

"Ima li kakva nit ili tačka oko koje se mogu okupiti svi? Ja sam to tražio i našao sam taj Spomenik miru koji smo zajedno u saradnji sa nekim predstavnicima međunarodne zajendice, organizacija, ambasada.. dakle to nije preko noći ideja stvorena. E onda se javio taj signal iz Sarajeva koji je izvršio pritisak na bošnjačke političare koji ni sami ne znaju zašto im smeta spomenik miru, pa onda izmišljaju neke razloge i najavljuju neke stvari koje zaista nisu primjerene i vrlo su opasne", kaže Grujičić.

A opasne su, kaže Grujičić, priče o rušenju spomenika koji je trebalo da simboliše sve suprotno od toga.

Spomenik mira u samom centru Srebrenice stoji kao podsjetnik da ovdje ništa osim suživota nema budućnost. Iako se činilo da će ovo biti jedina priča oko koje su se usaglasile sve strane, na kraju ipak nije bilo tako. Sudbinu ovog lijepog zdanja mogli bi da odrede lokalni izbori.