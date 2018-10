Koliko su se poznavali Aleksandar Radić i Vukota Govedarica?

Aleksandar Radić aktivista Čelinačkog SDS-a, koji je uhapšen zbog sumnje da je ispalio zolju na zgradu "Agrama" u Banjaluci, i prvi čovjek stranke Vukota Govedarica dobro su se poznavali, tvrde neki od bivših članova opštinskog odbora.

Radić je aktivista stranke koji je, tvrde, posljednjih dana vozao kamion oblijepljen izbornim plakatom Vukote Govedarice, koji je i danas parkiran ispred njegove kuće u Čelincu.

U više navrata Radić i Govedarica komunicirali su telefonom i viđali se na skupovima, tvrdi jedan od članova koji u strahu za svoju i bezbjednost svoje porodice nije želio da mu se otrkije identitet. Kaže da je Radićeva uloga u opštinskom odboru u najmanju ruku bila - veoma interesantna.

"On je rekao da sa njim ima direktno kontakte, gdje on učestvuje na sastancima. Ja se sjećam samo sastanaka kada pod navodnike opštinski odbor ne radi kako treba. Sjećam se sastanka u Banjaluci kad smo išli na taj sastanak. Tu je bio i Milićević predsjenik glavnog odbora, gdje je bio i sekretar, da ne kažem sam vrh stranke. A na suprotnoj strani je sjedi gospodin Aco Radić. I sad ekipa okupljena oko njega", istakao je naš sagovornik.

U strahu je većina Čelinčana. Vrlo dobro kažu znaju o kome se radi. Oni, hrabriji tvrde da ih nije baš iznenadila vijest o hapšenju sugrađanina.

"Za mene je jako fin momak, šta bude međutim to ne znam. To me ne interesuje".

"Nemam ništa reći na to, ne iznenađuje me. Aco je uvijek volio oružje. Šta da kažem, ne znam".

"Ja nisam čuo, ja ne znam za to. Nemam pojma još. A može biti da će biti na vijestima, ali ja ne znam za to", istakli su građani Čelinca.

Čelinčani dobro znaju ko je Aleksandar Radić jer mu juče nije prvi put policija na vratima. Itekako im je poznat. Okružni sud Banjaluka osudio je Radića 2003. godine na osam mjeseci zatvora zbog teške krađe. Nastavio je sa istim djelom i deset godina kasnije. Nisu mu strane ni iznude. Iz 2007. godine ima presudu banjalučkog Osnovnog suda - sedam mjeseci zatvora ili uslovno dvije godine i novčanu kaznu od 500 KM za nasilničko ponašanje i napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti. Radića je 2015. godine Opštinski sud u Jajcu osudio na kaznu zatvora u trajanju šest mjeseci, uslovno godinu i tri mjeseca za krivično djelo pripremanje krivičnog djela u vezi sa krivičnim djelom teška krađa prema Kriivčnom zakonu FBiH. I sada već davne 1990. godine imao je problema sa Zakonom.