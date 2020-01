Kojić za ATV: U kontinuitetu postoji politika satanizacije Srba

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić ocjenjuje da dokumenti Nacionalnog britanskog arhiva sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koji govore o bivšem visokom predstavniku u BiH Pediju Ešdaunu, ukazuju na kontinuiranu politiku satanizacije Srba, bez obzira na dešavanja devedesetih godina na ovim prostorima.

Kojić je ocijenio da je interesanto to što se u biografiji nekadašnjeg lidera Liberalnih demokrata Pedija Ešdauna navodi da je bio pripadnik britanske obavještajne službe.

"Dakle, očigledno je da je imao zadatak da, tada kao parlamentarac, sugeriše tadašnjem premijeru Velike Britanije u vezi sa određenim događajima iz 1992. i 1993. godine u BiH", rekao je Kojić za ATV.

Prema njegovim riječima, posebno zabrinjava to što jedan takav čovjek, koji se direktno i otvoreno stavljao na jednu od zaraćenih strana, pominjući često kao "muslimansku državu" ono što treba da nastane od BiH, kasnije postaje visoki predstavnik i "glavni kasapin Srba i onoga što je bila nadležnost Republike Srpske".

"Svjetska javnost je projektovala određenu politiku u odnosu na Srbe na Balkanu, ali posebno u odnosu na Srbe u BiH u dijelu koji se odnosi na ratne zločine, što potvrđuje našu tezu da oni žele da kroz optužnice i presude koje su donošene i u Haškom tribunalu, ali i u pravosuđu BiH, dovedu u pitanje legitimitet Republike Srpske u današnjem obliku", rekao je Kojić.

On smatra da pisma u kojima Ešdaun eksplicitno navodi pojam "muslimanska država" ukazuju na to da je očigledno i današnja teza da taj projekat bude stvoren, a on se može stvoriti jedino nestankom Republike Srpske.

"To znači da smo i dalje ugroženi i da je politika koja se sada vodi, kada je riječ o procesuiranju predmeta ratnih zločina, usmjerena u tom pravcu", rekao je Kojić.

On je istakao da ovi dokumenti ukazuju na to da je bila značajna i ispravna odluke Vlade Republike Srpske, koju je osudila međunarodna zajednica, da formira komisije za istraživanje ratnih događaja u Srebrenici i Sarajevu, te da se putem ovih komisija verifikuje ono što dokazuju strani dokumenti.

On je napomenuo da službenici Centra već rade na proučavanju dokumenata sa zvaničnih stranica arhiva Velike Britanije, ali i drugih arhiva država koje su imale svoju ulogu u ratu u BiH.

Kojić je podsjetio da je postignut dogovor sa Institutom za savremenu istoriju iz Srbije da se zajedničkim snagama radi na istraživanju, ne samo stranih, nego i domaćih arhiva, kao i javnih dokumenata UN.

"Cilj nam je da na osnovu činjenica prikažemo domaćoj, ali i svjetskoj javnosti, šta se ovdje dešavalo", rekao je Kojić.

Govoreći o radu komisija za Srebrenicu i Sarajevo, on je napomenuo da su one nezavisne i da nema uvida u njihov rad.

"Kakav god bio konačan izvještaj, mi treba da ga prihvatimo, jer su to komisije koje čine eksperti iz različitih oblasti i siguran sam da se bave činjenicama", rekao je Kojić.

Nekadašnji lider Liberalnih demokrata, kasnije visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun u pismima upućenim tadašnjem premijeru Velike Britanije DŽonu Mejdžoru više puta je BiH nazvao "muslimanska domovina".

U tim pismima Ešdaun nije spomenuo nijedan logor i zatvor u kojem su držani i ubijani Srbi, te je vršio pritisak da Britanija reaguje zbog zatvora, etničkog čišćenja i izbjegličkih kampova u Republici Srpskoj, navodi se u dokumentima Nacionalnog britanskog arhiva, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koji su objavljeni prošle godine kao dio paketa koji pripadaju korespondenciji tadašnjeg premijera Mejdžora pod nazivom "Korespondencija sa liderom liberalnih demokrata".