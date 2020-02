Kojić: Ovo je rušenje demokratije i ljudskih prava

Niko ne može da zabrani stručnim institucijama da tumače zaključke, presude i sve ostalo što je radio Tribunal u Hagu, poručuje direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica nakon što je Mehanizam u Hagu zvanično saopštio da arhiv nekadašnjeg Haškog tribunala ne može u Republiku Srpsku. Po svaku cijenu moraju da se održe nepravedne presude, kaže Milorad Kojić.

"Mislim da je to zaista nedopustivo, da je to mimo svih standarda koji trebaju da postoje, da je to rušenje demokratskih principa i osnovnih ljudskih prava, gdje se nekom pokušava zabraniti da iznese stav koji je drugačiji od onog koji je zasnovan i evidentiran u presudama. Presude se mogu komentarisati, prsude se mogu analizirati i stručne analize se mogu iznositi u javnost", rekao je Milorad Kojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.

Mehanizam je odbio prijedlog da dokumentacija sa koje je skinuta oznaka tajnosti, i koja je nasilno oduzeta, bude vraćena Srpskoj kako bi se u Banjaluci uspostavio informaciono-dokumentacioni centar. U odgovoru predsjednika Mehanizma za krivične sudove, Karmela Agijusa, navodi se da Mehanizam nije u poziciji da podrži zahtjev iz Republike Srpske jer, tvrde, Republički centar nije prikladan partner.

Milorad Kojić je, navode, omalovažavao i diskreditovao rad Haškog tribunala i Mehanizma.

"Nakon detaljnog razmatranja, sa žaljenjem vas obavještavam da Mehanizam nije u mogućnosti uskladi svoj rad i mandat - koji uključuje očuvanje zaostavštine i Haškog tribunala sam Mehanizam - sa stavovima javno iznijetim u ime Republičkog centra, kojeg ste direktor", stoji u odgovoru armela Agijusa.

To je samo izgovor, kaže advokat Branko Lukić. Iza odluke krije se nespremnost Tribunala da pomogne Srpskoj da osnuje centar kakav je otvoren u Sarajevu.

"Zvanično, Republika Srpska traži da se pomogne. Koliko sam vidio u odgovoru Agijusa, ne žele zato što Kojić ne promoviše rad Tribunala. Gdje to piše da mora da se promoviše rad Tribunala da bi se osnovao centar u kojem bi se čuvala dokumentacija", istakao je Branko Lukić, advokat.

Ovo je, kažu u Boračkoj organizaciji, još jedan dokaz da je Haški tribunal politički sud.

"Logično bi bilo, a mislim da je to i neko pravilo, da se dokumentacija vrati vlasniku. Ovako je još jedna u nizu nepravdi i po ko zna koji put, Tribunal se stavio na stranu samo jedne strane", naglasio je Milomir Savčić, predsjednik BORS-a.

Sasvim je jasno da Haški tribunal ima motiv da dokumentaciju ne učini dostupnom javnosti, kako bi se sakrili zločini nad srpskim narodom, poručuju iz Republke Srpske.