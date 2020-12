Kojić: Nema pomirenja kroz silu i pritiske

Tvrdnja da je u BiH tobože stradao samo jedan narod, što se uporno nastoji nametnuti silom i pritiscima, ne može doprinijeti pomirenju već će ostati samo mrtvo slovo na papiru bez obzira kakav dokument donesu predstavnici međunarodne zajednice, izjavio je Srni direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić.

Kojić je, reagujući na dio kominikea Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u kojem se sugeriše da bi trebalo preduzeti korake ka pomirenju u BiH, uključujući zajedničke komemoracije, upitao kako Srbi mogu prihvatiti da im visoki predstavnik u BiH Valentin Incko prijeti nametanjem zakona o zabrani negiranja navodnog genocida u Srebrenici.

- Znači li to da moramo zajednički obilježavati to kao događaj iz proteklog rata? Da li je to put koji Evropa želi da ucrta i nametne teret Srbima? - upitao je Kojić.

Kojić je naglasio da predstavnici evropskih zemalja pokušavaju na svaki način nametnuti Srbima da prihvate neke događaje, a da, sa druge strane, Bošnjake amnestiraju od svih zločina koje su počinili nad srpskim žrtvama, te poručio da srpski narod to neće prihvatiti jer budućnost treba graditi na međusobnom uvažavanju, a ne na sili i pritisku.

On je istakao da se mora prihvatiti činjenica da su u ratovima u 20. vijeku najveći stradalnici bili Srbi.

- Put ka pomirenju i suživotu je to da se prihvati da su činjeni zločini na svim stranama, da je ovo bio građanski rat, okarakterisan i kroz Dejtonski sporazum kao tragičan sukob - nalgasio je Kojić.

On je naveo podatak da je u posljednjem ratu stradalo 35.042 Srba, te da pojedinci "očigledno hoće da zanemare tu činjenicu".