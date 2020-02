Kojić: Neidentifikovani posmrtni ostaci ne smiju biti ukopani u Srebrenici

Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić izjavio je danas Srni da je nedopustivo da u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice budu ukopana neidentifikovana tijela, što je najavio bošnjački član Kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih lica BiH Amor Mašović.



"To ne smiju uraditi i, ako se to desi, mi ćemo preduzeti kontramjere. Nedopustivo je da neidentifikovana tijela budu sahranjena u Memorijalnom centru Potočari. Ako su posmrtni ostaci neidentifikovani, ne znamo nacionalnost i vjeroispovijest, odnosno kojem narodu je pripadalo to lice", naglasio je Kojić.

Kojić je istakao da nije humano da Srbin bude sahranjen po muslimanskim vjerskim običajima i da iznad njegovog groba bude muslimansko vjersko obilježje.

"Na taj način se ne mogu tretirati žrtve i njihove porodice. To otvara mogućnost za manipulacije. Očigledno je da Bošnjaci više ne prezaju da javno govore o manipulacijama u vezi sa ratom i nestalim licima, a koje su posebno prisutne i vidljive u Memorijalnom centru Potočari i Srebrenici", ukazao je Kojić.

On zahtijeva od srpskih predstavnika u Kolegijumu direktora i Upravnom odboru Instituta za traženje nestalih lica BiH da ne dozvole ukop neidentifikovanih posmrtnih ostataka, kao i intervenciju međunarodne zajednice koja treba makar da osudi Mašovićev pokušaj da to učini.

Kojić je podsjetio da se u tri spomen-kosturnice u Republici Srpskoj nalazi 635 neidentifikovanih tijela, a ranijih godina utvrđeno je da se u jednoj od njih nalaze posmrtni ostaci Bošnjaka koji su poslije identifikacije predati porodicama da bi bili sahranjeni u skladu sa njihovim vjerskim običajima.

"Sa porodicama nestalih tražili smo da neidentifikovana tijela, koja su ukopana na groblju u Visokom, budu iskopana kako bi sa njih ponovo bili uzeti uzorci za analizu i da ona budu dio revizije koja je rađena u spomen-kosturnicama i mrtvačnicama, a u okviru koje su u mnogim slučajevima utvrđeni novi identiteti. Cilj je da se dođe do identiteta tih ljudi i da posmrtni ostaci budu predati porodicama", bez obzira na to kojem narodu pripadaju - istakao je Kojić.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci uporno bježe od toga jer manipulišu nestalim licima, procesom traženja nestalih, Centralnom evidencijom nestalih, a sada i neidentifikovanim licima.

"Očigledno to čine sa namjerom da dođu do broja stradalih u Srebrenici koji su nametnuli i prije nego što su lica bila identifikovana. Na spomen-obilježju u Potočarima je jedan broj, a, broj identifikovanih je, ustvari, značajno manji. Pitanje je kojem narodu pripadaju ti posmrtni ostaci i koliko ih je jer je bilo mnogo situacija da se radilo samo o dijelovima tijela", rekao je Kojić.

Bošnjački član Kolegijuma direktora Instituta za traženje nestalih lica BiH Amor Mašović najavio je da će 11. jula u Potočarima kod Srebrenice biti sahranjena i 82 neidentifikovana lica.

Udruženja koja okupljaju srpske žrtve traže da Mašovićeva namjera bude spriječena jer postoji opravdan strah i sumnja da je riječ o srpskim žrtvama.