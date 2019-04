Koalicioni sastanak: Dogovoreni kriterijumi zajedničkog djelovanja do 2022. godine

U narednih mjesec dana znaće se šta kojoj partiji iz vladajuće koalicije pripada, kada je u pitanju učešće u vlasti na svim nivoima. To je, vjerovatno, i najvažniji dio koalicionog sporazuma o zajedničkom djelovanju šest partija koje čine vlast u Republici Srpskoj do 2022. godine, a koga su lideri postigli na Mrakovici. "Lako smo se dogovorili, vidite da je sve kratko trajalo", rekao je lider SNSD-a, koji je jedini izašao pred novinare, nakon 40-ak minuta sastančenja.

Milorad Dodik objašnjava da je jedini kriterijum raspodjele bio broj poslanika u Narodnoj skupštini.

"To podrazumijeva da će SNSD imati 53,57 odsto u ukupnoj strukturi u RS, DNS 14,29, SP 12,50, DEMOS 7,14, US 7,14 i NDP 5,36 odsto što ukupno čini sto odsto. Dogovorili smo se da do 15 maja u skladu sa ovim procentima napravimo prvi aneks vezano za ovaj sporazum koji će tačno utvrditi šta kojoj partiji pripada", kaže predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik.

Odlučujući se za ovakve politike, SNSD je pristupio stvaranju široke koalicije koja u Parlamentu ima dvije trećine, kaže Dodik. Svjesno je, objašnjava, pristao da smanji učešće partije koju vodi u koaliciji, prihvaćajući pod njeno okrilje i druge stranke.

"Uvijek nam je bila važna politika a rezultat toga su najsnažnije institucije Republike Srpske i njeno najsnažnije predstavljanje u Sarajevu", ističe Dodik. Koalicija je, uvjerava, stabilna i međusobni odnosi su relaksirani. To se, definitivno, ne može reći za odnose sa onima sa kojima se pregovara oko formiranja Savjeta ministara.

Dodik ponavlja da neće pristati na uslovljavanja SDA i Bakira Izetbegovića i da, što se njega i HDZ-a tiče, sve može biti riješeno već sutra. Nasamo smo dogovorili ministarstva bez problema, a na sastanku delegacija odjednom su postavljeni uslovi, poput MAP-a i nestranačke ličnosti na čelu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice koje pripada SNSD-u. Sve smo to odbili, kaže Dodik.

"Maloprije sam pričao o MAPu, to ne dolazi u obzir, SNSD iza toga ne stoji, pokušali su da urade nešto unilateralno i sami Bošnjaci prijete da naprave krizu ne samo organa već države. Što se tiče njihove priče da oni nešto daju saglasnost, SNSD će predložiti tri ministra svidjelo se to njima ili ne, ako hoće- može, ako neće, doviđenja prijatno, što kaže narod", kaže Dodik.

Više nema potreba za novim sastancima, što se SNSD-a tiče, kaže Dodik. Sljedeće sastajanje je, poručuje, moguće samo nakon formiranja vlasti da se dogovorimo oko daljih aktivnosti na nivou zajedničkih institucija. Zato će se vladajuća koalicija u Republici Srpskoj sastajati minimum jednom u tri mjeseca što, takođe, predviđa danas usvojeni sporazum.

Sastanku na Mrakovici prisustvovala je i potpredsjednik SNSD-a, Željka Cvijanović, lideri DNS-a, Socijalističke partije, DEMOS-a, Ujedinjene Srpske i NDP-a, kao i drugi visoki funkcioneri tih stranaka.