Ko je u Beogradu gradio, a ko rušio srpsko jedinstvo?

Ko je u Beograd išao da gradi srpsko jedinstvo, a ko da ga ruši, jasnije je dva dana nakon sastanka predstavnika parlamentarnih političkih stranaka iz Republike Srpske sa Aleksandrom Vučićem.



Iz opozicije stižu poruke da to nije bio sastanak istomišljenika, ali i da je sličnih deklaracija poput one koju je osvojila SDA, bilo i ranije. To što iz najveće opozicione stranke prave parelelu između SDA, koji bi da ruši Republiku Srpsku, i SNSD-a koji je svojim dokumentima u prvi plan stavio Republiku Srpsku, jadno je i tužno, odgovaraju iz najveće stranke u Srpskoj.

"Nije zaista prikladno, ma sa čije strane dolazilo, a pogotovo određenih ljudi iz SDS-a. A pogotovo ljudi koji nisu bili na sastanku da sad oni nešto pričaju o sastanku i iznose neke svoje stavove. Nije prikladno da se poredi sad deklaracija SNSD-a i deklaracija SDA. Pa ako smo mi došli do tog nivoa, onda zaista, trebalo bi malo zaćutati", izjavio je Radovan Višković, predsjednik Vlade RS.

Opozicija je izgubila sve konce i više ne razmišlja svojom glavom, poručuju iz SNSD-a. Tome najbolje svjedoče i želje prvih ljudi SDS-a, da se iz zajedničkih institucija povuku izborni pobjednici. Smjelost izbornih gubitnika koji i dalje sjede u foteljama zajedničkih institucija ne čudi, kažu u SNSD-u. Da žele srpsko jedinstvo pred namjerama Bakira Izetbegovića da sa karte izbriše Republika Srpska, sami bi napustili institucije, kažu u najvećoj stranci.

"Očigledno je da su oni u SDS-u instrumentalizovani sa neke druge adrese, da oni više ne razmišlaju. Stvari koje mi od njih čujemo nemaju nikakvo racionalno objašnjenje. Dakle što se njih tiče, izbori su apsolutno nebitni, ono što građani u Republici Srpskoj kažu je za njih apsolutno nebitno. Oni bi eventualno prihvatili izborne rezultate kada bi oni pobijedili. Ali na svu sreću građani Republike Srpske mnogo bolje rezonuju, mnogo bolje ocjenjuju političke prilike", rekao je Radovan Kovačević, portparol SNSD-a.

Pitanje je hoće li opozicija dati podršku odgovorima na Deklaraciju SDA, ali i bilo kojem sličnom dokumentu u budućnosti, kad se to pitanje nađe pred narodnim poslanicima. To bi moglo da se desi već u narednom periodu, a tada će se na ispitu naći i srpsko jedinstvo.

"Mislim da je važno postići jedinstvo unutar Republike Srpske sa jedinstvenim političkim stavom. Da li će Narodna skupština zasjedati i postići taj stepen jedinstva i na Naropdnoj skupštini pred nama je. Vidjećemo, ali političko jedinstvo prema stavu i prema samoj deklaraciji neophodno je da bude", poručuje Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine RS.

Nakon deklaradije SDA, iz Sarajeva stiže još jedna priča, i to trinaest godina stara. Iz SDP-a danas su najavili da će na dnevni red u Parlamentu BiH vratiti svima dobro poznati Aprilski paket. Ta priča ne pije vode kod srpskih predstavnika.

"BiH može da ima jednog predsjednika, ali bez Republike Srpske. Ako hoće da imaju jednog predsjednika onda ne mogu da imaju Republiku Srpsku kao entitet u svom sastavu. To moraju da znaju, to će biti jasno poručeno. Jer u ustavu piše da je Predsjedništvo tročlano i da imamo sve mehanizme zaštite. A oni to upravo i predlažu, jer i oni tajno podravaju Bakirovu deklaraciju i oni hoće još korak dalje i oni učestvuju u toj priči zajedno sa Sazivom za promjene koja je usmjerena protiv Republike Srpske", kaže Nenad Stevandić, šef srpskog kluba u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Iz Ujedinjene Srpske smatraju da je aprilski paket stigao u paketu sa deklaracijom SDA, koja za cilj ima BiH bez Republike Srpske. To je nedospustivo za srpske predstavnike, koji su isti stav iznijeli i na sastanku u Beogradu. Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik i lider SNSD-a, tada je poručio da se odbacuje deklaracija SDA kao antisrpska, antidejtonska i antiustavna.