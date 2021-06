Ko je odgovoran za red u lokalnom i republičkom parlamentu?

Red galame i nepoštovanja rukovodstva najvišeg zakonodavnog tijela u Republici Srpskoj.

"I ne bi ga bilo dva dana da ja nisam ovdje podigao galamu", kazao je Vukanović, na šta je Nedeljko Čubrilović odgovorio:

"Gospodine Vukanoviću, gospodin Višković nije došao na Vaš poziv. Nemojte se raspravljati", dodao je Čubrilović.

A onda red tuče u lokalnom parlamentu.

Od republičkog do lokalnog parlamenta, rasprava sa argumentima postala je sijenka performansa i nedoličnog ponašanja. Da li je do skupštinskog rukovodstva ili lične odgovornosti.

"U Narodnoj skupštini u toku zasijedanja bude preko 80 narodnih poslanika da imamo preko 20 članova Vlade. Sve su to ljudi koji smatraju d aimaju svoja određena prava. Naravno tu imaju i ljudi koji žele da istaknu neko svoje mišljenje koje nekad ai nije ispravno a najveći teret je na rukovodstvu Narodne skupštine", rekao je Milan Petković, potpredsjednik NSRS.

"Skupštinu čine posalnici koji su izabrani od naroda i valjda bi na temelju tog izbora trebalo da drže do svog ličnog integriteta jer predstavljaju one koji su im dali glas", ističe Dragan Čavić, poslanik NDP-a u NSRS.

U parlamentarnom cirkusu na lokalu, za sada prednjači bilećka skupština. Taj primjer ne slijede u Banjaluci, pa tako rasprave i konstruktivne kritike ne manjka. Rukovodstvo ali i odbornici, u jednom su saglasni- posao se radi odgovorno.

"U skuštini odbornici su ti koji od skupštinskog parlamenta prave ili dobru sliku ili suprotnu nažalost. Mislim da puna odgovornost jeste na nas 31, i svako od nas treba voditi računa kako se predstavlja u očima grada Banjaluka", ističe Srđan Amidžić, odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka.

"Prevashodno je do predsjednika skupštine koji treba da zna Statut prij svega poslovnik i da rukovodi radom skupštine. I za sada mogu reći da gospodin Ilić to dobro radi. Do nas odbornika je svakako, naša kultura, vaspitanje, znanje dolazi do izražaja", kazala je Smiljana Moravac Babić, odbornik PDP-a u Skupštini grada Banjaluka.

A Skupština, bilo da je lokalna ili Republička, mjesto je gdje se govori u ime naroda. Baš zato, ako nema koja pametna da se kaže, zlatna bi bila ona koja se prećuti. Inače može da završi kao primjer- kako nikako ne bi trebalo da se ponašate.

"Ja sam namjerno, ne iz mržnje, nego provokativno prozvao jednu ministricu da je glupača u želji da ona dokaže to što je meni pripisala", rekao je Miladin Stanić, šef Kluba poslanika SDS-a u NSRS.