Ko će upravljati opštinama i gradovima nakon 1. novembra?

Sve više “šupljina” dolazi na vidjelo zbog odluke CIK-a o pomjeranju izbora u BiH. Mandat svim gradonačelnicima i načelnicima ističe 1. novembra, a izbori su tek 15. Jasno je da bi te, više od dvije sedmice, rad lokalnih uprava mogao biti na pauzi.

Iz CIK-a koji je prolongiranjem izbora do toga i doveo kažu da nije na njima da to riješi, nego na lokalnim zajednicama. Oni čiji mandat u tom periodu još uvijek bude trajao moraće se voditi statutima, poslovnicima ili internim aktima, kaže predsjednik CIK-a Željko Bakalar.

"Prelazni period, kao što rekoh, ostaje lokalnim zajednicama da urede. Naravno da sve lokalne zajednice moraju funkcionisati iako imamo takvu situaciju kakvu imamo. Morali smo odgoditi izbore usljed toga što nam nisu obezbijeđena sredstva, pa ih nismo ni mogli organizovati", kaže Željko Bakalar, predsjednik CIK BiH.

To je još jedna u nizu pravnih praznina, poručuju iz Republike Srpske. Smatraju da će se sve nelogičnosti čitavog izbornog procesa BiH posebno osjetiti tek nakon uspostavljanja novih mandata.

"Mi pored ovoga imamo situaciju da postoje Zakoni Republike Srpske koje moramo da poštujemo, gdje određene stvari moramo da uradimo a one se odnose na nacrte i prijedloge budžeta u zajednicama, odnosno moramo da poštujemo Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi Srpske i Zakon o budžetskom sistemu Srpske. Prema tome, sve ovo može da dovede cijeli sistem u jedan ozbiljan problem a da se posljedice osjete u cijeloj narednoj godini", kaže Ljubiša Ćosić, predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske.

Odluka o odgađanju izbora za 45, umjesto za maksimalnih 30 dana koliko je dozvoljeno po zakonu, bila je samo uvertira u kasnije događaje, kažu gradonačelnici iz Republike Srpske. Time je stvoren niz problema. Ako se rezultati izbora budu zbrajali mjesec dana novi sazivi lokanih parlamenata, načelnici i gradonačelnici mandate će preuzeti tek sredinom decembra. Onda ne preostaje dovoljno vremena za donošenje nacrta budžeta za 2021. godinu.

"Samim tim je vrlo kratak period da se donese nacrt i prijedlog budžeta. Ovo je jedan od novih problema, jedna praznina, a sve se to manifestovalo što sam izbor članova CIK-a je bio mimo procedura, javnog konkursa i zakona i upravo smo dobili ljude koji nisu kompetentni da daju odgovore", kaže gradonačelnik Doboja, Boris Jerinić.

"Nije slučajno u zakonu izdefinisano kada mogu biti izbori, iz kojeg razloga se mogu prolongirati i do kojeg datuma. Međutim, svi smo svjedoci da to nije uvaženo, da je prihvaćen datum kada je to predloženo, ali gradovi i opštine imaju problem sada, odnosno imaće ga i u narednom periodu", kaže Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Posljednji lokalni izbori u BiH održani su 2. oktobra 2016. godine. Zbrajanje rezultata trajalo je skoro mjesec dana, a oni su u Službenom glasniku objavljeni 1. novembra. Prema izbornom zakonu i Ustavu, 1. novembra ove godine ističe četvorogodišnji mandat gradonačelnicima i načelnicima, opštinskim skupštinama i vijećima.