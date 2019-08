Ko će na koju poziciju u SDS-u?

Još se ne zna kome će se, nakon izbora predsjednika, raspodjeliti preostale funkcije u Srpskoj demokratskoj stranci.

Novoizabrani lider nedavno je anketirao članove Glavnog odbora pa je, navodno, zbog godišnjih odmora odlučeno da sjednica bude održana početkom septembra. Spekuliše se da bi Šarović, za svog zamjenika, mogao da postavi Milana Miličevića, protivkandidata u trci za predsjednika stranke kome je to mjesto za dlaku izmaklo. Dok su mnogi u partiji ubijeđeni da će tako i biti, Miličević za ATV kaže da o tome ništa ne zna.

"Ne razmišljam o tome i nemam takvih informacija. Pročitam to u medijima, ali nema takvih informacija. - Smatrate li možda je to očekivano, i možda najrealnije s obzirom na izborni rezultat? - Pa nije to, nije to presudno. Ne mora ništa značiti", rekao je Milam Miličević, SDS.

Da bi to bilo jedino ispravno, smatra veliki broj članova i visokih fukcionera SDS-a.

"Ja realno, s obzirom da je posao predsjednika stranke da očuva jedinstvo stranke, a da su izbori pokazali tijesnu pobjedu.... da bi bilo razumno da predsjednik ponudi to mjesto gospodinu Miličeviću i time bi se sačuvalo jedinstvo stranke što je i najveći problem Srpske demokratske stranke, bio u proteklom periodu", istakao je Nemanja Vasić, SDS.

Vasić očekuje i da mjesto predsjednika Glavnog odbora pripadne bivšem lideru partije Vukoti Govedarici. Analitičari smatraju da bi to bio pogrešan potez, s obzirom na to da je stranka sa Govedaricom na čelu, na proteklim opštim izborima, imala najgori rezultat. Dragomir Vuković kaže da je to lično i rekao Šaroviću koji ga je, nedavno, pitao šta o tome misli.

"Ono što ja mislim da nije dobro da jedan broj ljudi koji su simbolika propasti Srpske domkratske stranke u smislu izbornih rezultata, se ponovo nađu u najužem krugu Srpske demokratske stranke. Ja inače nisam zagovornik nekih ideoloških diskvalifikacija. Dakle svi ljudi koji vole stranku treba da ostanu u toj stranci. Treba da rade za stranku, ali ih treba skloniti iz tih takozvanih prvih redova", smatra Dragomir Vuković, analitičar.

Vuković smatra da bi mjesto predsjednika Glavnog odbora trebalo pripasti nekome ko ima dobre izborne rezultate. Spekulisalo se da bi na tu poziciju mogao lider bijeljinskog SDS-a Mićo Mićić. Podsjećamo da se Govedarica odrekao kandidature u korist Mirka Šarovića nekoliko dana prije unutarstranačkih izbora. Tada se u redovima SDS-a govorilo da je to uradio zato što je znao da neće imati podršku dovoljnog broja delegata, ali i kako bi postao desna ruka Mirka Šarovića. Predsjednik SDS-a danas nije bio dostupan za komentar.