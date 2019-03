Uveliko se spekuliše ko bi od SDS-ovaca mogao u Savjet ministara. I to samo dva dana nakon javnog poziva SNSD-a da učestvuju u formiranju vlasti na bh nivou. Nije isključeno, kako ATV nezvanično saznaje, da bi u ministarsku fotelju mogao da zasjedne aktuelni gradonačelnik Bijeljine, a u opticaju su još neka imena koja bi mogla da budu iznenađenje. Mićo Mićić danas ne odgovara na pozive, ali se zato na naš poziv javio lider SDS-a Vukota Gpvedarica. Svoje ime Govedarica ne vidi na spisku za potenicjalnog ministra. I dalje, na osnovu svoje procjene, vjeruje da će SDS ostati isključivo opozicija.

"Ono što sigurno znam jeste da neću biti ta osoba za koju vi kažete. Da je potencijalno. A, koliko vidim raspoloženje u stranci je da ne bude nijedna ta osoba, ali opet, odlučiće glavni odbor kada bude zasijedao," rekao je Govedarica.

Duboke podjele u SDS-u svaki dan su sve veće. Dok su pojedini članovi od početka zagovarali saradnju sa SNSD-om, drugi se tome i danas oštro protive. Interesantno je da su protiv upravo oni koji su sebi obezbjedili fotelje i to u Vijeću naroda, Domu naroda, Predstavničkom domu i različitim agencijama. Saradnji sa SNSD-om protivi se i ministar u tehničkom mandatu i poslanik u predstavničkom domu BiH Dragan Mektić. I sam priznaje da je došlo do razdora u SDS-u, ali za to krivi vlasti Srbije. Oni su, rekao je Mektić, vrbovali pojedine članove predsjedništva SDS-a da sarađuju sa SNSD-om. Mektić ide dalje, pa predlaže saradnju sa opozicijom iz Srbije. Te prijedloge Milovan Bjelica najoštrije osuđuje.

"Kritika vlasti i borba u Republici Srpskoj i BiH ne smije se pretvoriti u borbu protiv Republike Srpske. Slanje ovakvih poruka dovešće do toga da Srbija i Beograd okrenu leđa Republici Srpskoj, ali, hvala bogu u manjini su oni koji dijele stavove gospodina Mektića," rekao je Milovan Bjelica, potpredsjednik SDS-a.

Izvor ATV-a blizak SDS-u kaže i da Dragan Mektić redovno prisustvuje sjednicama predsjedništva SDS-a, iako odavno nije potrpedsjednik te stranke i tamo mu nije mjesto, a nakon sjednice iznosi informacije koje nisu za javnost. Poljuljana atmosfera sigurno neće doprinijeti SDS-u, pogotovo sada kada su pred njima velike odluke - ko će biti novi predsjednik stranke, i hoće li ipak u vlast.