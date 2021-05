Klokić: Program integrisanja BiH u EU donijeti konsenzusom

Ministar za evrpske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić rekao je da metodologija na osnovu koje će biti izrađen program integrisanja BiH u EU treba biti izrađena u skladu sa principima kojim je utvrđen sistem koordinacije evropskih integracija u BiH i donošenje svih odluka konsenzusom.

Obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srpske informaciju obavezama koje za BiH i Republiku Srpsku proističu iz procesa pridruživanja EU, sa pregledom mjera i aktivnosti realizovanih prošle godine, Klokić je pojasnio da to podrazumijeva učešće svih nivoa vlasti u svim fazama izrade programa integrisanja, kao i donošenja svih odluka konsenzusom.

"Primjena ovih principa onemogućava preglasavanje i donošenja odluka sa kojima nisu saglasni svi nivoi vlasti u BiH", istakao je Klokić.

On je podsjetio da je Komisija za evropske integracije zadužena da izradi metodologiju na osnovu koje će biti izrađen program integrisanja BiH u EU, te da su u prošloj godini započete aktivnosti na izradi programa integrisanja BiH u EU.

Klokić je podsjetio da obaveze izrade programa integrisanja proizilaze iz člana 70 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i jedan je od 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU.

On je rekao da je u prošloj godini usvojen 11. Akcioni plan usklađivanja propisa i drugih opštih akata Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU i praksom i standardima Savjeta Evrope.

Klokić je naveo da je lani kroz proceduru usklađivanja i davanja ocjena usklađenosti prošao ukupno 351 propis, te 52 prijedloga strateških i opštih akata.

On je rekao da je u pogledu ocjena usklađenosti od ukupnog broja zakona i podzakonskih akata za sedam odsto data ocjena usklađeno, za devet odsto djelimično usklađeno, dok je 82 odsto propisa dobilo ocjenu neprimjenjivo, što znači da se pravo EU ne odnosi na te oblasti i da su one prepuštene zemljama članicama da ih same uređuju.

Klokić je dodao da je za dva propisa utvrđeno da postoje izvori prava u EU, ali da sa njima nije vršeno usklađivanje.