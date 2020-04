Klokić i Novaković Bursać: Ostanite kod kuće, poštujte preporuke nadležnih

Iz borbe s virusom korona kao pobjednik je izašao i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.



Nakon što su dva kontrolna testa bila negativna, Zlatan Klokić je dobio dozvolu da napusti Studentski centar u Banjaluci i ide kući.

"Danas sam, na osnovu preporuke Higijensko epidemiološke službe, došao svojoj kući gdje se nalazim narednih 14 dana u kućnoj izolaciji, takođe na osnovu preporuke HES-a. Želim da se zahvalim, prije svega, rukovodstvu Studentskog centra, kao i svim zdravstvenim radnicima koji su vodili računa o meni kao pacijentu u Studentskom centru", rekao je Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske.

Ministar Klokić dobio je pozitivan nalaz na virus korona 18. marta. Bio je nekoliko dana u kućnoj izolaciji, a onda je prabečan u Studentski centar. Danas iz kuće šalje poruku građanima da poštuju preporuke nadležnih i ostanu kod kuća.

Istu poruku šalje i šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Snježana Novaković Bursać još uvijek je u Studentskom centru. I ona je, tvrdi, zadovoljna uslovima. Danas se osjeća bolje. Kako kaže, ovo je prvi, nakon 12 dana, da nema povišenu temperaturu.

"Što mi se čini, dozvoljavam samoj sebi da se nadam da izlazim polako iz oboljenja. Osnovno što je mene mučilo je jedna temperatura, jednostavno osjetite da nemate energije, da nemate snagu i to je bio moj glavni problem. Hranim se to što mi donesu, kvalitet je stvarno odličan, i količinom i izborom. Drugo, higijena koju ja primjećujem, svaku veče se dezinfikuju svi prostori. Kompletno osoblje ovog Studentskog centra stvarno čini vrhunske napore, jer imajte na umu da su to ljudi i ovo je ustanova koja zbrinajva studente, znači, mlade, zdrave ljude i odjednom su se sada našli u situaciji da nas sada ovdje ima oko 130 koji svi imamo virus", istakla je Snježana Novaković Bursać, šef Kluba poslanika SNSD-a u PD PS BiH.

Klokić i Novaković Bursać imaju samo riječi hvale i za medicinske radnike koji vode računa o onima koji su smješteni u Studentskom centru. Od 25. marta svi pozitivni na virus korona iz Banjaluke koji nemaju simptome su premještani u dva paviljona Studentskog centra "Nikola Tesla".