"Ključa" u PDP-u: Stanivukovićev portal isprozivao Trivićku

Nakon što je, zbog najavljene kandidature Jelene Trivić za gradonačelnika Banjaluke, u poslednja dva dana došlo do dramatičnog zahlađenja odnosa sa već promovisanim kandidatom Draškom Stanivukovićem, situacija u Gradskom odboru PDP-u dovedena je do "tačke ključanja", a u prilog tome idu i najnovije "analize" portala, koji slove za bliske Stanivukoviću.



Naime, portal Banjaluka24.net, koji se dovodi u vezu sa Stanivukovićem, danas je objavio analizu u kojoj se otvoreno nipodoštavaju šanse Jelene Trivić, s jedne, i veličaju argumenti u korist kandidature aktuelnog predsjednika Gradskog odbora PDP-a. U tekstu, naslovljenom "Zašto je Draško bolji od Jelene", nepoznati autor, potpisan kao redakacija portala, favorizuje Stanivukovića, te Trivićki prebacuje da je izgubila na političkom kredibilitetu kad je nastavila da prima dvije plate iz budžeta, iako se u javnosti energično zalagala za ukidanje ove prakse.

"U proteklom periodu, Stanivuković je pokrenuo više stotina konkretnih akcija, usmjerenih na poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja građana, ne prezajući da pritom uđe u opasnu borbu sa režimom i njegovim najistaknutim predstavnicima. Doslovno, svakodnevno je sa svojim narodom. Mnoge od njegovih akcija prepoznala je i sama vlast, pa je brže – bolje trčala da ispuni zahtjeve koje je istakao. S druge strane, osim deklarativnog zalaganja u poslaničkim klupama, od Trivićke do sada nismo mogli da vidimo gotovo nijednu konkretnu akciju na terenu. Istini za volju, u skupštini se upuštala u žustre polemike sa predstavnicima režima, ali to nije potkrepljivala "silaskom" među obični narod, kao što to radi Draško. Kad je riječ o političkom kredibilitetu, mora se spomenuti i da je jedna od njenih, velikih mrlja u političkoj karijeri činjenica da se, deklarativno, zalagala za ukidanje tzv. duplih plata, a da se tog principa nije sama pridržavala, zadržavajući dvije istovremene plate – jednu na fakultetu i drugu u skupštini", navodi se, između ostalog, u tekstu ovog portala.

Kao jedan od argumenata u korist Stanivukovića, navodi se, između ostalog, i da je on na proteklim izborima osvojio četiri puta više glasova u odnosu na Trivićku, te ističe da je upravo zahvaljući njemu, ona dobila priliku da da, preko kompenzacionog mandata, uđe u Narodnu skupštinu.

