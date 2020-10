Kesić: Predlagač rezolucije - najvjerniji bošnjački aktivista

Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić kaže da ne iznenađuje što je rezoluciju o Dejtonskom mirovnom sporazumu američkom Kongresu predložio bivši gradonačelnik Dejtona Majkl Tarner, koji je, kako navodi, ostao najvjerniji bošnjački aktivista i glavna motivacija mu je proširenje NATO-a, te pokušava da to pitanje nametne u BiH.



Kesić naglašava da je prijedlog te rezolucije potpuno jednostran, priznaje stradanje samo jednog naroda u tragičnom ratu u BiH, te komplikuje ionako dosta složenu situaciju i ne doprinosi rješavanju otvorenih pitanja u BiH.

On ističe da se iz prijedloga rezolucije vidi da je Tarneru, republikancu, najvažnije pitanje proširenje NATO, što se kosi sa stavom američkog predsjednika Donalda Trampa, koji ne želi proširenje Alijanse dok sadašnje članice ne počnu da redovno izvršavaju svoje finansijske obaveze.

"Vidi se da mu je glavna motivacija proširenje NATO i pokušava da nametne to pitanje u BiH, gde to dovodi do podržavanja pozicije SDA", rekao je Kesić za Sputnjik i dodao da se zbog toga ne može očekivati da SDA postanu konstruktivan partner u rješavanju otvorenih pitanja u BiH.

On navodi da je vidljivo da Tarner nije upućen u sadašnju situaciju na terenu, na koju gleda kroz okvir devedesetih godina prošlog vijeka.

"Za njega rat nije ni završen i u njemu postoji jasna podela na dobre i zle momke. Za njega su najveće žrtve Bošnjaci i ostao im je najverniji aktivista u kongresu. Vidljivo je da ne prati mnoge stvari", kaže Kesić.

On naglašava da Tarnerov prijedlog nijednom riječju ne pominje sukob između Hrvata i Bošnjaka unutar entiteta Federacija BiH u vezi sa Izbornim zakonom koji traje godinama.

"To samo govori koliko ovaj senator nije upućen u situaciju na terenu", ističe Kesić.

Iako zasad nije izvjesno da li će rezolucija uopšte biti usvojena, Kesić napominje da se ne može očekivati da bošnjačka politička elita iskreno želi da rješava probleme u BiH, sve dok ima osjećaj podrške iz Kongresa.

Kongresmen Majkl Tarner predložio je rezoluciju kojom se pozivaju vlasti u BiH da nastave sa evroatlantskim integracijama i ustavnim reformama. Američki Kongres trebao bi da razmatra rezoluciju povodom 25 godina Dejtonskog sporazuma. Kongresmen Tarner, koji je predložio ovu rezoluciju, poznat je po ranijem prijedlogu o "Dejtonu dva", koji je odbacila i američka Ambasada u BiH.