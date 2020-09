Kesić: Palmer vidi samo srpski nacionalizam

Američka spoljna politika u vrijeme Donalda Trampa napravila je veliki zaokret, ali ima primjera kao što je Metju Palmer čije izjave potvrđuju da nacionalizam vidi samo kod Srba, istakao je u razgovoru za Glas Srpske šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić.

Komentarišući boravak specijalnog američkog izaslanika za zapadni Balkan Metjua Palmera u Sarajevu i poruke koje je tom prilikom uputio, naglasio je da je većina toga već viđena.

"Palmerova posjeta je uslijedila nakon vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine i očigledno je da su se Stejt department i Palmer našli na periferiji. Bilo je malo čudno da se našao u Briselu i da nije bio uključen u pregovore u Vašingtonu. Postoje indikacije podjela u pogledu ne samo na situaciju na Kosovu i Metohiji, već i generalno kada je riječ o spoljnoj politici Amerike između Bijele kuće i Stejt departmenta. Njegova posjeta BiH je simbolična. Prvo, da se pokaže da su SAD uključene u procese na Balkanu, te da pokušava da ohrabruje snage koje vuku politiku prema starim ciljevima politike SAD - globalističkoj percepciji prema kojoj svi na Balkanu treba da se odreknu nacionalizma. Prema onome što čujemo od Palmera, vidimo da to samo prepoznaje među Srbima, a među drugim narodima se nalazi u situaciji da to i potpaljuje", kaže Kesić.

Ističe da Palmer često prećuti nešto što je svima jasno.

"Na primer, oko nacionalizma SDA, nekih poteza koji su usmjereni na centralizaciju BiH. To što prećuti i usmjerava kritiku na Banjaluku, ohrabruje nacionalizme drugih i ne pomaže da se rješavaju ključni problemi na koje bi bila stavljena tačka kad bi Stejt department imao ravnopravniji pristup", naveo je Kesić.

Јedan od problema koji ističe je situacija u BiH u vezi sa izborima i dogovor koji su svi lideri potpisali, a koje Bakir Izetbegović i SDA često kasnije zaborave.

"Palmer je, recimo, tokom posjete Sarajevu, istakao da za SAD ne postoji relevantno poređenje Kosova i Srpske. To je potvrda onoga što govorim. On je često samo osjetljiv na srpski patriotizam, nacionalizam, a ignoriše druge. Princip međunarodnog prava govori nešto sasvim drugačije, a to je da svaki narod ima pravo na samoopredeljenje i ako se to pravo daje kao Albancima na Kosovu od strane Zapada, normalno je i prirodno da srpski narod ima iste aspiracije u Srpskoj. Ne može se ignorisati da su te aspiracije legitimne i zaštićene prema statutu UN, tako da mislim da je to stvaranje neke realnosti koja samo odgovora argumentu koji iznosi Palmer", smatra Kesić.

Kada je riječ o izborima u SAD, Kesić Džozef Bajden ima prednost što se tiče anketa.

"Ipak, većina srpske zajednice podržava Donalda Trampa jer je antiglobalista i pokazuje da poštuje i uvažava srpske stavove, posebno kada je u pitanju Kosovo i Metohija, ali i odnosi prema Republici Srpskoj", rekao je Kesić.

Na pitanje da li su i koliko ispunjena očekivanja Srba od dolaska Trampa na čelo SAD navodi da se to mora široko posmatrati.

"Najvažnije je da vidimo značajne promjene koje znače Srpskoj i Srbiji. Tramp je odveo spoljnu politiku suprotno od globalizma koji je nanio veliku štetu srpskom narodu u bivšoj državi. Uvažava nacionalne države i govori da je to budućnost novog svjetskog poretka", zaključio je Kesić.