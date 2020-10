Kesić: Novi Trampov mandat otvara pitanje povlačenja sankcija Dodiku

Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić, poručio je u emisji Jedan na jedan da se priča o povlačenju sankcija srpskom članu Predsjedništva BiH Miloradu Dodiku ponovo otvara ukoliko Tramp dođe do drugog mandata.

Kesić je objasnio zbog čega još 2017. godine nije došlo do ovog poteza, a kako sam priznaje potcijenio je otpor stare administracije prema Donaldu Trampu i mijenjanju spoljne politike.

"U 2017. godini postojale su indikacije da će to da se riješi. Ali onda smo dobili dva problema. Ja sam potcijenio koliki je otpor prema predsjedniku Trampu pogotovo u Stejt department. Znali smo da postoje ljudi koji se ne slažu sa Trampom i njegovom spoljnom politikom, ali nisam znao u kojoj mjeri su oni i dalje na pozicijama od uticaja. Nalazimo se na periferiji tih interesa, a tada ne privlačite pažnju Bijele kuće. Sa druge strane postojao je tehnički problem. Nije bio postavljen pomoćni sekretar u ministarstvu finansija koji je odgovoran za pitanje sankcija. Zato što je to mjesto bilo prazno, rješenje je bilo da osoba koja se nalazila tu nastavi da vrši funkciju. A ta osoba je i učestvovala u donošenju sankcija. Nažalost, ta smjena se desila vrlo kasno, tek kada je pokrenuta priča o impičmentu i taj prostor se vrlo brzo zatvorio", poručio je Kesić i dodao:

"Međutim, ako dođemo do drugog mandata predsjednika Trampa, ta priča se ponovo otvara. Otvara se i sa samom inauguracijom. Vidjećemo kako će da reaguje ta "duboka država".

Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu govorio je i o problemu ambasada u BiH koje su predstavljale samo jednu politiku iz BiH.

"Ambasade koje bi trebalo da predstavljaju cijelu BiH to ne čine. To smo vidjeli u Americi prije dolaska ambasadora Vujića. Oni su predstavljali samo jedan dio, a to je često Sarajevo i političku volju jedne političke stranke. Bilo je krajnje potrebno da Srpska izgradi sistem predstavništa da bi mogla da razbije blokatu u komunikaciji sa drugim zemljama".

Kesić je i govorio o tome može li se kapitalizovati podrška Srba Trampu.

"Kampanja Bajdena sve više pokušava da napravi kontakt sa srpskom zajednicom. Oni pokušavaju da izgrade veće povjerenje sa našom zajednicom. Ali velika većina Srba u SAD-u će dati podršku Trampu. Ne samo zbog njegovog odnosa prema Srbima. Nego i zbog njegove anti-globalističke politike, zbog toga što u njegovo vrijeme nije bilo ratova", poručio je Kesić.