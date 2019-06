Šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić izjavio je da je BiH ušla u krizu zato što bošnjački lideri i njihove stranke ne žele da ova zemlja uđe u Evropsku uniju.

"Da žele da se to dogodi, BiH bi imala status kandidata. Priča o putu ka NATO je farsa", rekao je Kesić za "Euroblic" i dodao da je NATO sarajevska politička igra koja sputava put ka EU.

On ističe da je trojici članova Predsjedništva BiH u Briselu rečeno da će BiH imati status kandidata ako budu završene tri stvari - formiranje Savjeta ministara, sporazum o romingu i još jedno tehničko pitanje.

"Naravno, ništa se nije desilo", kaže Kesić.

On navodi da su Bošnjaci neiskreni i da žele centralizovanu BiH, što ulaskom u EU ne mogu imati.

"Oni bi radije tapkali u mjestu da što duže održe Savjet ministara u tehničkom mandatu zato što je Bošnjak predsjedavajući i zato što imaju članove iz srpskog naroda koji njima odgovaraju", rekao je Kesić.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci imaju odbojnost ka EU zato što Brisel ne prihvata Tursku.

"BiH je turski adut za pritisak na EU. Bošnjaci svjesno sabotiraju evropski put, oni nisu iskreni kada govore o tome. Idu vrlo destruktivnim putem, pokušavaju da nametnu rješenja bez saglasnosti Republike Srpske i njenih institucija, prvenstveno nacionalni program za NATO, što bi bilo fatalno za BiH", kaže Kesić.

To pokazuje, kaže Kesić, da oni žele Republiku Srpsku svesti na istu ulogu u BiH koju imaju Hrvati u Federaciji BiH.

On smatra da bi u slučaju da Srpska krene putem Kosova, reagovao visoki predstavnik, tvrdnjom da je sve to nezakonito i to bi bio dovoljan izgovor da SAD i njihovi saveznici to uzmu kao pravno neosnovano i ne podrže taj korak.

"Republika Srpska i Srbija moraju imati što više kontakata sa zvaničnom Amerikom i treba da tamo idu direktno", rekao je Kesić i ukazao da je višednevna posjeta predsjednika Republike Srpske Željke Cvijanović po SAD model koji treba koristiti da se pokaže otvorenost Srpske za saradnju.

On kaže da odnosi sa SAD mogu da se poboljšaju formalnim načinom, zvanično, što Republika Srpska radi redovno, a drugi pristup je ekonomska, politička i kulturna saradnja.

"Za ovaj mali entitet to je mnogo lakši put. Svaka od 50 američkih država ima program za međunarodnu saradnju i svaka je voljna da pravi te kontakte", rekao je Kesić.