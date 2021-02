Kecmanović: Bošnjaci nisu pogodan partner za razgovore

Politikolog Nenad Kecmanović izjavio je danas da Bošnjaci nisu pogodan partner za bilo kakve razgovore sa Srbima i Hrvatima jer u muslimansko-bošnjačkoj političkoj tradiciji postoji takozvani "apel imperiji", gdje se rješenje za probleme u BiH uvijek traži izvan BiH.



"U početku je to bilo u Stambolu, zatim pod austrougarskom aneksijom u Beču, za vrijeme NDH u Zagrebu i Berlinu, a sada u Vašingtonu. Bošnjaci svoju politiku vode kao `apel super sili /SAD/` i njenim evropskim saveznicima", ocijenio je Kecmanović na tribini "Repbulika Srpska pred novim izazovima", organizovanoj u Beogradu.

Kecmanović je podsjetio da je tokom Otomanske imperije odbijanje sultanovih reformi u BiH završilo krvavim gušenjem pobune muslimana pod komandom Omar-paše Latasa.

"Ta traumatična uspomena kao da još živi u njihovoj kolektivnoj memoriji kao uvjerenje da se sve o njima rješava negdje drugdje, i zato nisu pogodan partner za bilo kakve razgovore sa Srbima i Hrvatima", rekao je Kecmanović.

On je ukazao da su dolazak DŽozefa Bajdena na mjesto američkog predsjednika i njegove obnove intervencionizma Bošnjaci čekali kao odgovor na njihov "apel imperiji".

Kecmanović navodi da Bošnjaci poslije prvih Bajdenovih izjava stvaraju atmosferu nalik na onu iz devedesetih godina prošlog vijeka i objašnjava nekoliko promjena diskursa bošnjačkih političara.

On ističe su Bošnjaci upražnjavali trijumfalistički diskurs, kada su 1992. godine bahato ponižavali srpske interese u tadašnjoj Skupštini BiH, a da su, kada im se to osvetilo ratom koji su sami izazvali, promijenili diskurs u viktimistički.

"Sada su prešli na diskriminatorski diskurs ili `vidi kakvi su ružni, prljavi i zli Srbi`. Srećom, ima Bajden mnogo važnijih problema kod kuće, a i u svijetu sa Rusijom i Kinom koji imaju bolje oružje i ekonomiju i teško da će se fokusirati baš na BiH", smatra Kecmanović.

On je naveo da se postavlja pitanje i šta bi to takozvana međunarodna zajednica mogla da učini protiv, kako to neki u njenim krugovima kažu, "bosanskih Srba", odnosno protiv Republike Srpske, a da to već nije isprobano.

Kecmanović napominje da postoji "opasna pukotina" da se preglasavanjem u zajedničkoj, Parlamentarnoj skupštini BiH "igrom glasova i procedura" još neke entitetske nadležnosti presele u Sarajevo.

"Ali, ništa i niko nam neće pomoći, ako Srbi ne budu sami dovoljno jedinstveni i odlučni. Ako ništa drugo, treba izdržati dok Amerika ne bude dovoljno slaba, a Rusija i Kina ne postanu dovoljno jake, da uspostave globalni balans snaga", smatra Kecmanović.

Novinar Siniša LJepojević ocijenio je da ni Amerika, ni Zapad u osnovi nemaju neku novu politiku ni prema Republici Srpskoj, ni BiH.

"U tom svjetlu mnogo je vjerovatnije da će Amerika i Zapad samo obnoviti agresivnu medijsko-političku kampanju i uz taj narativ osloniti se na lokalne `agente uticaja`. Uslovi za konkretne političke ili neke druge akcije, međutim, ne postoje", rekao je LJepojević.

On samtra da je vrlo moguće da će EU ucjenjivati Srbiju da ona obavi veliki dio posla oko Republike Srpske i da bi to mogao biti jedan od uslova u ambiciji Srbije da postane članica EU.

"Ukratko, i Republika Srpska i Srbija će biti izložene obnovljenim pritiscima Zapada, ali u novom vremenu mogućnosti otpora su daleko veće nego ranije. Svijet se promjenio, a ni Srbija, ni Republika Srpska nisu više usamljene na vjetrometini opadajuće imperije Zapada", istakao je LJepojević.

U Beogradu je danas održana tribina o temi "Republika Srpska pred novim izazovima" u organizaciji Predstavništva Republike Srpske u Srbiji i informativno-političkog portala "Sve o Srpskoj".

Tribina je organizovana povodom 9. januara - Dana Republike i 28. februara dana donošenja prvog Ustava Republike Srpske.