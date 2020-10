Karan: Sve odluke u skladu sa zakonom i s ciljem zaštite zdravlja građana

Generalni sekretar Vlade Republike Srpske Siniša Karan danas je, u ime Vlade i Republičkog štaba za vanredne situacije, ali i svih drugih institucija, uputio apel svim građanima Srpske da striktno poštuju mjere Štaba u vezi sa pandemijom virusa korona.



"Napominjem da Republički štab donosi mjere prevashodno na bazi mišljenja, stavova i praćenja epidemiološke situacije od Instituta za javno zdravstvo Srpske, dakle na bazi stručnih mišljenja medicinske struke a sve sa jednim jedinstvenim ciljem da zaštitimo zdravlje naših građana, a štiteći njihovo zdravlje štitimo i Srpsku i njenu ekonomiju", poručio je Karan u izjavi za Srnu.

On je naglasio da u ovoj situaciji postoji jedna nevjerovatna poveznica između zdravlja građana, svakog pojedinca i zdravlja Republike Srpske kroz ekonomiju i njenu privredu.

"Zaista želimo i još jednom naglašavamo, a i današnji dan je dokaz toga, da se svi moramo pridržavati mjera koje se proklamuju i praktično daju upute svim našim državnim institucijama, organima, građanima, opštinskim i gradskim štabovima. Danas smo imali najteži dan i možemo doći u vrlo tešku situaciju. Čuvajte svoje zdravlje i zdravlje svojih najbližih i svih onih koji su pored vas", istakao je Karan.

On je podsjetio da su mjere Republičkog štaba za vanredne situacije svih ovih mjeseci od 17. marta, od kada je počeo i aktivirao se Republički štab za vanredne situacije, kada je održana prva sjednica do jučerašnje 59. sjednice, zasnovane na zakonskim propisima, pravnoj regulativi Republike Srpske i nijedna mjera nije, niti će biti, niti može izaći iz tog okvira.

"Veoma je važno zbog toga što dio građana, onih koji su, čini se, protiv javnog zdravlja, šire lažne vijesti, dezinformacije da odluke Republičkog štaba nisu pravno utemeljene. Dva ključna zakona - Zakon o sprečavanju širenja zaraznih bolesti i Zakon o zaštiti stanovništva u vanrednim situacijama daju dovoljan pravni okvir i sve one izmjene i dopune koje smo radili ovih mjeseci daju jasan pravni okvir za sve mjere Republičkog štaba", pojasnio je generalni sekretar Vlade Srpske.

On je dodao da kada se ušlo u ovu situaciju sa pandemijom virusa korona, u martu i aprilu ove godine, zakonska regulativa Republike Srpske nije jasno prepoznavala takve situacije.

"Prateći situaciju i donoseći određeni broj mjera, prije svega, mjere o ograničavanju okupljanja građana, nošenja zaštitne maske, držanja distance, dezinfekcija, čak i nekih oštrijih stvari kao što je bio policijski čas, zabrana kretanja između opština, mi smo išli sa izmjenama i dopunama zakonske regulative i u međuvremenu stvarali zakonske pretpostavke i osnove za sve mjere koje danas i primjenjujemo", istakao je Karan.

On je naveo da, prije svega, Zakon o sprečavanju širenja zaraznih bolesti, posebno njegov član 43 govori upravo o mjerama koje Republika i njene institucije preduzimaju s ciljem sprečavanja širenja zaraznih boesti i, između ostalog, katastrofa izazvanih njihovim širenjem kao što je slučaj kod epidemija, pandemija...

"Podsjetiću da smo u jednom momentu zbog brzine reagovanja, a zakonska procedura nije baš brza, uveli i vanredno stanje u Republici Srpskoj gdje smo ušli u ustavni okvir i zbog nemogućnosti da se Narodna skupština suspenduje, gdje je predsjednica Republike Srpske preuzela ingerencije Narodne skupštine i donijela niz uredbi koje su olakšale institucijama Srpske, Vladi, Republičkom štabu za vanredne situacije, gradskim i opštinskim štabovima da imaju i zakonski okvir za preduzimanje mjera.

Ponoviću još jednom, sve te mjere imaju isključivo i jedan jedini zadatak - da štite zdravlje i živote naših građana i da istovremeno štitimo i Srpsku, a štiteći njeno zdravo tkivo, odnosno građane, štitimo i njenu ekonomiju i privredu", naglasio je Karan.

On je naglasio da sve spekulacije i medijski istupi pojedinaca ili "znalaca" pokazuju da nedovoljno poznaju našu zakonsku regulativu.

"Ne želim da komentarišem sudske presude, a riječ je o jednom prekršajnom sudu u Prijedoru. Smatram da je taj sudija samo na bazi jedne rečenice Zakona o javnom redu i miru Srpske, člana 22, koji govori o tome da državni organ donosi te mjere ocijenio da Republički štab za vanredne situacije nije državni organ.

To je za mene nekonzitentnost pravnih propisa i nepovezivanje Zakona o javnom radeu i miru, Zakona o zabrani širenja zaraznih bolesti i Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama, ali to više nije ni važno. Mi smo i sve one nedostatke pravne tregulative, koje su zaista postojale na početku pandemije u martu i aprilu, zajedno sa našim pravosudnim sistemom i institucijama, Ministarstvom pravde i Vladom Srpske uspjeli nadomjestiti i naša pravna regulativa je čista", naglasio je Karan.

On je ponovio da je sve i jedna odluka Republičkog štaba utemeljena na zakonu.

"Svi oni koji eventualno pozivaju građane da ne poštuju mjere Republičkog štaba, prije svega, direktno su usmjerene na ugrožavanje života naših građana i to je veoma opasno. Ja ih moram podsjetiti da ulaze u krivičnu sferu i svi oni koji šire zarazu i koji svojim postupcima idu u tom pravcu u sferi su krivičnog djela i neka vode računa o tome. Sigurno je da će naši organi gonjenja preduzeti mjere protiv takvih", rekao je Karan Srni.

On je istakao da je najveći broj naših građana potpuno svjestan da su ovo prije svega opravdane mjere, koristi ih cijeli svijet, a na kraju, svjetska zdravstvena struka je rekla da su generalno tri osnovne mjere zaštite -zaštitna maska, distanca i higijena, kako bi bilo sačuvano zdravlje.

"Širenje defetizma i građanske neposlušnosti ne treba nikome u sferi zaštite ljudskih života i to treba preskočiti. Građani ne treba da se vode takvim smjernicama već da slušaju šta govore i rade njihovi republički organi i lokalni štabovi. Samo je jedan cilj ovih mjera a to je da zaštitimo ugroženo zdravlje građana i ekonomski kapacitet Srpske", poručio je Karan.

Generalni sekretar Vlade Republike Srpske istakao je da je rad Republičkog štaba za vanredne situacije tokom vanredne situacije u Republici Srpskoj koja je uvedena 16. marta ove godine i u kojoj su pod komandu Republičkog štaba došle organizacione jedinice snaga za zaštitu i spasavanje Republike Srpske bio u skladu sa zakonskim aktima i s ciljem zaštite zdravlja građana Srpske.

Karan je istakao da su svih ovih mjeseci, od kada je Republika Srpska u vanrednoj situaciji zbog virusa korona, republički organi i Republički štab za vanredne situacije imali dobru saradnju i sa Ustavnim sudom Republike Srpske koji je davao svoja mišljenja i prijedloge koji su bili od interesa za ostvarivanje zakonitosti.